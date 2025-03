Empresário reabre Frangots Rotisseria e expande negócio com apoio da Desenvolve MT

A Frangots Rotisseria, pioneira na venda de frango assado em Cuiabá, há mais de 35 anos, viveu um dos momentos mais difíceis de sua história em dezembro de 2023, quando um incêndio destruiu completamente sua estrutura. Com o apoio da Desenvolve MT, a empresa conseguiu não apenas se reerguer, mas também expandir seus negócios.

A tragédia pegou o empreendedor Matsuo Kazurayama de surpresa. “Quando vi tudo pegando fogo, passou um filme na minha cabeça. Pensei se iria conseguir reconstruir e o que precisaria fazer. Uma situação dessa a gente nunca pensa que vai acontecer com a nossa casa”, relembra Matsuo.

A Frangots foi fundada em 1989, no bairro Duque de Caxias, quando a região ainda estava se desenvolvendo. No início, quatro frangos eram vendidos por dia. Hoje, são mais de 300 unidades comercializadas nos finais de semana, além de um cardápio variado com guarnições como arroz, maionese e farofa de banana e outros.

Sem capital imediato para a reconstrução, o empresário buscou alternativas e conheceu a Desenvolve MT. Com o financiamento, a rotisseria conseguiu reerguer sua estrutura, adquirir novos equipamentos e retomar as atividades em tempo recorde. Cerca de 70% do valor obtido foi destinado à compra de equipamentos e ao pagamento de fornecedores, garantindo a retomada das operações. O empresário revela que o processo foi muito rápido e que o apoio da Desenvolve MT foi essencial para a recuperação do negócio.

A matriz foi reinaugurada em 1º de julho de 2024, cinco meses e meio após o incêndio. O empresário percebeu que apenas uma loja não seria suficiente para equilibrar as finanças. Foi então que decidiu pegar um novo financiamento para abrir uma filial no bairro Jardim das Américas. Mais uma vez, contou com o suporte da Desenvolve MT, que financiou essa nova fase do empreendimento.

“No momento de maior dificuldade, sempre existe uma saída. A Desenvolve MT foi essa saída para mim. Com o segundo financiamento, consegui abrir um novo ponto de venda e garantir a sustentabilidade da empresa”, conta o empreendedor.

*Com Supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT