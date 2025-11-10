Connect with us

Empresários paulistas demonstram interesse em abrir filial de indústria de chumbadas ecológicas em Sinop

10/11/2025
A Prefeitura de Sinop recebeu, na última sexta-feira (07), representantes do setor privado de São Paulo interessados em instalar uma filial da indústria de chumbadas ecológicas no município. O encontro, promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, contou com a presença do empresário Luiz Porto e do pesquisador Ayslaner Gallo, responsáveis pelo desenvolvimento de um produto inovador que substitui o chumbo, metal altamente poluente, por argila e outros componentes naturais na fabricação de equipamentos utilizados na pesca esportiva.
 
Durante a reunião, os empresários apresentaram o modelo sustentável de produção e destacaram o interesse em expandir as operações para Mato Grosso, especialmente para Sinop, em razão da infraestrutura logística, da localização estratégica e do crescimento do turismo de pesca na região Norte do Estado. Segundo os representantes, a proximidade com os principais rios e destinos de pesca esportiva torna o município o local ideal para sediar uma unidade produtiva voltada à fabricação de materiais ecológicos.
 
A diretora de Turismo da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Leidiane Viegas, ressaltou que o encontro reforça o papel de Sinop como referência em turismo sustentável. “O interesse desses empresários demonstra o potencial de Sinop como cidade preparada para receber empreendimentos inovadores e ambientalmente responsáveis. Temos trabalhado no fortalecimento da pesca esportiva, em eventos, qualificação e estrutura, sempre com foco na sustentabilidade. Uma indústria com esse perfil vem somar ao nosso propósito de desenvolver o turismo e o meio ambiente de forma integrada”, destacou.
 
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, também participou da reunião e enfatizou a importância de iniciativas empresariais alinhadas à preservação dos recursos naturais. “Sinop é reconhecida pela sua gestão moderna e pela responsabilidade ambiental. A possibilidade de instalar uma fábrica de chumbadas ecológicas aqui fortalece o compromisso do município com a inovação e a sustentabilidade, gerando emprego, renda e benefícios diretos ao meio ambiente”, afirmou.
 
De acordo com o empresário Luiz Porto, o projeto da chumbada ecológica nasceu da preocupação com os impactos ambientais do chumbo utilizado na pesca tradicional. “O chumbo é tóxico e contamina a água e os peixes. Desenvolvemos uma alternativa feita com argila, areia e óxido de ferro, 100% ecológica, que se decompõe naturalmente sem causar danos ao ecossistema. A ideia agora é abrir uma filial em Sinop, onde o mercado é promissor e o transporte até os principais destinos de pesca é facilitado”, explicou.
 
O pesquisador Ayslaner Gallo, que há cinco anos realiza testes com o produto, destacou que a inovação também tem caráter educativo. “A chumbada ecológica mostra que é possível pescar de forma consciente, sem agredir o meio ambiente. Muitos pescadores não têm noção do impacto que o chumbo causa nos rios. Com essa tecnologia, unimos preservação, turismo e responsabilidade ambiental”, observou.
 
A reunião encerrou com a sinalização de parcerias futuras entre o município e a iniciativa privada, com foco no apoio institucional e técnico para a implantação da filial e para ações de conscientização ambiental junto a pescadores e turistas.
 
Com políticas públicas voltadas à sustentabilidade, à pesca esportiva e ao turismo de natureza, Sinop se consolida como um dos principais destinos do país para investimentos verdes e reforça sua vocação para o desenvolvimento equilibrado entre crescimento econômico e preservação ambiental.

