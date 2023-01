Empresários têm até o dia 31 de janeiro para renovar o Alvará de Funcionamento na capital

Trabalhadores do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (antigo Pronto Socorro) participaram de um curso com conteúdo teórico e prático envolvendo simulações de situação de perigo vivenciadas nas tarefas diárias da manutenção predial. A iniciativa proposta pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT/HPSMC) aconteceu na segunda-feira (23), na empresa Bioseg Segurança do Trabalho, responsável pela programação que envolveu 8 participantes.

“É um aperfeiçoamento de conhecimentos sobre as recomendações estabelecidas por meio da Norma Regulamentadora número 35 (NR 35), que envolve os cuidados adequados para garantir a segurança ao desenvolver o trabalho em altura. Lembrando que acima de 2m já é considerado trabalho em altura”, explicou o engenheiro responsável técnico do SESMT/HPSMC, Alvino Paes da Costa Junior.

O curso de NR 35 é composto de temas como: Normas e Regulamentações do MTE, Análise de Riscos, Condições Impeditivas para Serviços, Sistemas, Equipamentos e Procedimentos de Proteção Coletiva, Equipamentos de Proteção Individual, Acidentes Típicos em Trabalhos em Altura, Técnicas de Resgate, Remoção e Transporte, entre outros.

“O objetivo é demonstrar como agir para evitar acidentes, prevenção de risco. Estamos acompanhando tudo para também termos conhecimento do perigo que eles enfrentam”, disse a técnica de Segurança do Trabalho do HPSMC, Milena Fraga de Souza.

A auxiliar administrativa da Gerência de Apoio Logístico do HPSMC, Islaine Rondon dos Santos, 23 anos, nunca tinha participado da ação na prática e validou a iniciativa. “Muito importante, esses trabalhadores vivem disso. A rotina deles envolve um pouco de tudo, manutenção predial e reparos em caixa d’água, energia, lâmpadas em altura tanto na parte intera como na área externa, e outros. Entre as diretrizes da NR 35 está em o trabalhador não aceitar serviços sem Equipamentos de Proteção Individual (EPI), não utilizar ferramentas no bolso no desempenhar da atividade, mesmo com escada em altura de 2 metros usar o cinto de segurança estilo paraquedista e demais procedimentos de risco”, pontuou Islaine.

Hilário de Souza Aguiar, 70 anos, possui mais de 12 certificados de treinamentos realizados. Ele trabalha com manutenção no Pronto Socorro desde 2014 e afirma ser apaixonado pelo que faz e “ter tudo na cabeça”, sobre as orientações. “Trabalhei muito tempo como operador de máquinas, depois fiz cursos e me preparei para essa nova fase profissional em que atuo há mais de uma década. Costumo enfrentar até 25 metros de altura com tranquilidade”, explicou Hilário.

Por se tratar de uma atividade de risco, o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para trabalho em altura prevê exames de acuidade visual, audiometria ocupacional, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia de jejum e hemograma completo.

Pessoas com labirintite e pressão alta estão entre aquelas que não podem trabalhar com atura. A condição de apta para tal função é verificada por médico do trabalho. “O Sesmt tem essa função de solicitar o exame admissional, exame periódico e exame de mudança de função para garantir a segurança do trabalhador no desempenho de suas atividades”, explicou Milena.

Em breve outros cursos serão ofertados aos trabalhadores, entre eles sobre a NR 10 que envolve área da eletricidade e a sobre brigada de incêndio.