Empresários visitam lavoura e indústria em Campo Verde para conhecer cenário de investimentos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) realiza, a partir desta segunda-feira (06.02), uma capacitação em atendimento odontológico à pessoa com deficiência. O curso segue até sexta-feira (10.02) e tem como objetivo aprimorar os serviços ofertados pelos dentistas que atendem via Sistema Único de Saúde (SUS).

A capacitação é coordenada pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), em parceria com o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope) e o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac).

Para esta primeira qualificação foram selecionados 20 profissionais que atuam na baixada cuiabana. Outras sete turmas do curso devem ser abertas nos próximos meses, contemplando todas as regiões do estado.

As aulas de segunda-feira (06.02), terça-feira (07.02) e a do período da manhã de quarta-feira (08.02) serão teóricas e ocorrerão no Cridac, localizado no Centro Político Administrativo. Já as aulas do período da tarde de quarta-feira, período integral de quinta-feira (09.02) e manhã de sexta-feira (10.02), serão práticas e ocorrerão no Ceope, situado no bairro Bosque da Saúde.

Na sexta-feira, à tarde, das 13h às 18h, haverá uma aula magna realizada pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO) e transmitida neste link pelo canal no YouTube da Escola de Saúde Pública.

A aula “Sedação consciente e sua contribuição para o tratamento odontológico” será ministrada pela mestra e doutora em odontologia com habilitação em sedação com óxido nitroso, a cirurgiã-dentista Glória Maria Pimenta Cabral.

Os interessados em assistir a aula magna presencialmente no auditório do CRO devem se inscrever aqui, até que sejam preenchidas as vagas do local.

Fonte: GOV MT