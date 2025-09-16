Empresas que adotarem políticas de inclusão para pessoas com deficiência receberão selo de reconhecimento

Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil

Com o objetivo de valorizar e fomentar ações de inclusão de pessoas com deficiência na capital, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil (PL), teve aprovado nesta terça-feira (16), em sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 15755/2025, que cria o Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência.

A proposta, aprovada com 18 votos favoráveis, visa incentivar iniciativas de integração, capacitação e empregabilidade desse público, em parceria com a iniciativa privada, sem gerar custos ao Executivo Municipal.

Ao agradecer o apoio dos parlamentares, Paula destacou a relevância da medida para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Quero deixar registrada a minha gratidão a todos os colegas que votaram a favor. Sabemos que muitas dessas pessoas enfrentam diversos obstáculos para ingressar no mercado de trabalho. A nossa proposta é justamente oferecer mecanismos que facilitem esse acesso. Um ambiente inclusivo é aquele em que todos ganham esse é o caminho rumo à sociedade que queremos, onde ajudamos uns aos outros”, afirmou a vereadora.

De acordo com o projeto, o selo terá validade de dois anos, renovável, podendo ser suspenso ou revogado em caso de descumprimento dos critérios estabelecidos. As empresas contempladas poderão utilizar o selo em seus materiais institucionais e terão seus nomes divulgados pelo Poder Público como forma de valorização.

A iniciativa está alinhada aos princípios constitucionais e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), reforçando práticas inclusivas e de acessibilidade, sem impor novas obrigações além daquelas já previstas em lei.

O texto segue agora para sanção do prefeito Abílio Brunini (PL) e passará a valer após sua publicação no Diário da Gazeta Municipal.