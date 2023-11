Encerramento anual do projeto “Elas Empreendem” será nesta quinta-feira (23)

Processo seletivo é para preencher quatro vagas em programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação, oferecendo bolsas providas pelo Ministério da Saúde. Contemplam duas vagas em Clínica Médica, com duração de dois anos, e duas vagas em Cirurgia Geral, com duração de três anos

O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG) alcançou um marco significativo ao se tornar referência em Residência Médica, destacando-se como um centro de formação de profissionais de excelência em saúde. Esse avanço é resultado do comprometimento da gestão liderada pelo prefeito Kalil Baracat em melhorar os serviços de saúde, especialmente no pronto-socorro.

A Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação credenciou o HPSMVG em novembro de 2021 para programas de residência em Clínica Médica e Cirurgia Geral. Desde então, o hospital tem realizado anualmente o processo seletivo, e agora anuncia a abertura das inscrições para a terceira turma, com início em 2024.

O Secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, destaca a importância desse marco para a cidade. “O processo seletivo para a Residência Médica é uma oportunidade valiosa para aprimoramento profissional. Estamos comprometidos em formar profissionais qualificados para contribuir significativamente para a melhoria da saúde em nosso município”.

O prefeito Kalil Baracat comemora os resultados dos investimentos realizados em sua gestão. “Já em 2024 entregaremos à sociedade dois médicos especialistas clínicos gerais e em 2025 dois médicos cirurgiões, com certeza brilhantes profissionais. Quem ganha com isso é o munícipe várzea-grandense e toda a população de Mato Grosso que procura os serviços do pronto-socorro”.

O processo seletivo busca preencher quatro vagas em programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM/SESU/MEC), oferecendo bolsas providas pelo Ministério da Saúde. Os programas contemplam duas vagas em Clínica Médica, com duração de dois anos, e duas vagas em Cirurgia Geral, com duração de três anos.

Compromisso com a formação e qualidade no atendimento – O médico Glen Arruda, coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme) do HPSMVG, ressalta a importância da residência médica como programa de treinamento aos médicos generalistas. “Os médicos residentes são bolsistas, pagos pela Secretaria Municipal de Saúde. Eles não são servidores municipais, mas atuam não apenas no hospital, mas também têm acesso à rede primária, secundária e terciária do município”.

O processo seletivo, dividido em Prova Teórica e Análise Curricular, visa selecionar os candidatos mais qualificados para integrar a terceira turma de residência médica. A prova teórica está agendada para o dia 15 de dezembro deste ano, no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG).

O prefeito Kalil Baracat destaca que a residência médica faz parte do plano de governo, projetado em etapas de investimentos na saúde do município. “Estamos ampliando e reestruturando a unidade por completo. Todas as áreas, as clínicas, a sala vermelha e de estabilização, as alas de trauma e de pediatria, hoje possuem entradas independentes, com corredores liberados. Além disso, a entrega e início de funcionamento de dois laboratórios de última geração em setembro de 2023 representam um passo crucial na reestruturação e requalificação do HPSMVG. O investimento de R$ 2,2 milhões em recursos próprios evidencia o compromisso da gestão em oferecer serviços de saúde de alta qualidade”, detalha.

O Edital e seus anexos podem ser acessados no site da prefeitura no endereço eletrônico www.varzeagrande.mt.gov.br/arquivos/4817 ou diretamente no setor da Comissão de Residência Médica – COREME/HPSMVG.

Inscrições e documentação – As inscrições serão realizadas na sala da COREME/HPSMVG, das 8h às 12h e das 14h às 17h, de 27 de novembro de 2023 a 01 de dezembro de 2023. Os candidatos devem apresentar diversos documentos, como diploma do curso de Medicina, registro no CRM, CPF, entre outros, conforme especificado no edital.

Confira o cronograma:

Inscrições: 27/11/2023 a 01/12/2023.

Prova Teórica: 15/12/2023.

Divulgação do Gabarito: 18/12/2023.

Resultado da Prova Teórica: 22/12/2023.

Análise Curricular: 27/12/2023.

Resultado Final: 03/01/2024.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT