Enchentes, frio intenso e risco de geada colocam produtores em alerta

A primeira semana de inverno atinge com força no Rio Grande do Sul e acende o alerta para produtores rurais em todo a região Sul do País. Para o RS a previsão é de temperaturas mínimas próximas de zero e até negativas em algumas regiões, além de risco de geada no Noroeste gaúcho, justamente em áreas com forte presença da agropecuária.

Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve registra mínima de 2°C nesta segunda-feira (23.06) e de 0°C na amanhã (24), segundo alerta o Climatempo. As máximas não passam de 13°C e 8°C, respectivamente, com possibilidade de formação de geada e prejuízos nas lavouras e pastagens.

Além do frio, o estado ainda enfrenta os reflexos das fortes chuvas da última semana. De acordo com balanço da Defesa Civil, 126 municípios foram afetados, com mais de 5,9 mil pessoas desalojadas e 733 resgates realizados até este domingo (22). A cidade de Jaguari permanece em estado de calamidade pública, enquanto outros 20 municípios estão em situação de emergência.

No Vale do Taquari, alguns trechos do rio começaram a baixar, mas entre Bom Retiro do Sul e Porto Mariante, além dos rios Caí e Quaraí, o nível segue elevado, exigindo atenção. Em Porto Alegre, o Guaíba permanece com volume alto, mas sem risco de transbordamento nas áreas mais críticas, como o Cais Mauá e o Gasômetro. Três comportas foram fechadas de forma preventiva.

A previsão da Climatempo indica que, após chuvas pontuais na madrugada desta segunda-feira, o tempo deve se firmar ao longo da semana. A onda de frio, porém, se mantém, com mínimas de até 5°C na capital e risco de geada nas áreas de produção agrícola.

O frio intenso combinado com o solo já encharcado preocupa produtores de leite, hortaliças e frutas, além das culturas de inverno, como trigo e aveia, que estão em desenvolvimento. A recomendação dos técnicos é redobrar os cuidados com manejo, proteção de animais e estruturas, principalmente em propriedades de menor porte.

Fonte: Pensar Agro