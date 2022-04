Encontro analisa uso de bioinsumos na manutenção da fertilidade do solo

Brasília (28/04/2022) – O segundo dia da capacitação do projeto Agro.BR detalhou como os estabelecimentos rurais devem calcular a formação de preços para a exportação de pescados e os caminhos possíveis de habilitação para acessar os mercados de outros países.

O treinamento é uma iniciativa do projeto Agro.BR, realizado pela CNA em parceria com a Apex-Brasil para viabilizar a geração de negócios internacionais para pequenos e médios empresários rurais brasileiros.

O consultor do projeto Agro.BR na Bahia, Roberto Vianna, destacou a importância do treinamento. “Para ingressar no mercado internacional é importante os empresários conhecerem as normas do cliente, do Brasil e do país importador”.

O passo a passo para os estabelecimentos requisitarem a habilitação e a certificação para exportar foi explicado pela chefe da Divisão de Habilitação e Certificação do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) do Ministério da Agricultura, Fernanda Michalski.

O registro do estabelecimento no DIPOA permite a comercialização do produto de origem animal no território nacional e o torna apto para a venda externa.

“Os estabelecimentos precisam do registro do Serviço de Inspeção Federal para habilitação e certificação, previstos na Portaria 431 de 2021 para que tenham as informações em um único normativo”, explicou.

A instrutora de exportação Cleo Maryam mostrou detalhes que auxiliam na formação de preço para negócios internacionais.

“Assim como no mercado interno, é necessário fixar os preços dos produtos levando em conta os custos de produção, tributos, comercialização, além de conhecer os gastos específicos de operações aduaneiras, como o despacho, armazenagem e requisitos de embalagem”.

Para conhecer o projeto Agro.BR e efetivar a inscrição gratuita, acesse: https://cnabrasil.org.br/agrobr/index

