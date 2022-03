Encontro de Assessores de Imprensa terá palestrantes com experiência profissional e acadêmica

Crédito: Divulgação

O ciclo de palestras do Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso será ministrado por profissionais com experiência acadêmica e no mercado de trabalho, visando oferecer aos participantes conhecimento teórico e prático. O evento terá início nesta quinta-feira (31), no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM. A instituição é apoiadora do Encontro que será realizado pela Academy Brasil e MPX Brasil.

A abertura oficial será às 8h30, com a participação dos realizadores do evento e convidados. Na sequência haverá apresentação cultural, seguida pelo início do ciclo de palestras, com o Juiz de Direito, Antônio Peleja Júnior, autor de diversas obras jurídicas e ampla experiência na justiça eleitoral. O jurista falará sobre a Comunicação no Período Eleitoral, com orientações sobre os procedimentos a serem adotados pelo setor de comunicação na divulgação institucional das ações do município.

No período vespertino a programação inclui mais três temas. O Planejamento de Comunicação será apresentado pelo jornalista e sociólogo, Américo Correa. Com décadas de atuação na área pública, ele vai abordar a importância de ter uma política de comunicação estruturada e definida, além dos resultados concretos que podem ser alcançados com a aprovação e a atuação conforme um plano de comunicação. A palestra destacará que a comunicação implica decisão política e se configura como meio para alcance de um objetivo.

As redes sociais no serviço público são as ferramentas digitais mais utilizadas atualmente pelas assessorias em comunicação. As informações sobre o uso das redes por órgãos públicos serão amplamente discutidas. O tema será proferido pela jornalista e mentora em comunicação, Tânia Mara Rauber, expert em gerenciamento das redes. A apresentação indicará a linguagem ideal a ser adotada, o engajamento e a estrutura necessária, além de outras abordagens.

A função da assessoria de imprensa na gestão pública, notadamente nas prefeituras, será apresentada por Karol Garcia, especialista em gestão de imagem e experiência em Comunicação Pública e Corporativa. Ela destacará alguns dos pilares fundamentais para a boa aplicação da comunicação e também o gerenciamento de crise. O trabalho do assessor não é blindar uma gestão, mas ter elementos estratégicos para que a gestão esteja próxima da população de uma maneira construtiva.

Na sexta-feira (1º) um dos temas será a importância do rádio e da televisão, mídia training, que será abordado pelo jornalista, professor e escritor Elias Antunes Neto. Os assessores das prefeituras serão orientados sobre fatos que se transformam em notícias relevantes no rádio e na tv. O conteúdo vai fornecer subsídios necessários para que o profissional veja as possibilidades de transformar a boa informação para o público, as razões para que o assessor ou o gestor estejam sempre de portas abertas para a imprensa.

A programação também inclui apresentação sobre os Sites e os Portais Transparência das Prefeituras, além de Publicidade e Mídia. Durante o ciclo de palestras, algumas das apresentações também vão mostrar elementos e cases dos municípios. Os participantes que comprovarem até 75% de presença, receberão certificado.

Programação do Encontro:

31 de março (quinta-feira)

8h30 – Abertura oficial com autoridades e convidados

9h30 – Apresentação Cultural

10h – A Comunicação no Período Eleitoral

Condutas Vedadas

14h – Planejamento de Comunicação

15h – A Importância da Assessoria para a Gestão Pública

Gerenciamento de Crise

16h – As Redes Sociais no Serviço Público

17h – Encerramento

01/04 (sexta-feira)

8h – Sites e os Portais Transparência das Prefeituras

9h – A importância do Rádio e da Televisão – Mídia Training

10h – A Publicidade e a Mídia

11h – Serviços oferecidos aos municípios na AMM

Encerramento