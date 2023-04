Encontro de Enfrentamento à Violência contra Crianças vai discutir mediação escolar

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, irá proferir palestra no 2º Encontro Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, realizado nos dias 2 e 3 de maio, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, ao lado do Fórum da Capital. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, irá proferir palestra no 2º Encontro Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, realizado nos dias 2 e 3 de maio, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, ao lado do Fórum da Capital.

Clarice Claudino falará sobre “Resolução, prevenção e mediação de conflitos no ambiente escolar”, no Painel 1, às 8h30, do dia 3 de maio.

Além da presidente, o procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado e o jurista e juiz de Direito aposentado do Estado do Rio Grande do Sul, João Batista Costa Saraiva farão a palestra de abertura, no primeiro dia do evento. O tema será: “A população brasileira e a realidade da violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pós pandemia – o papel da rede de proteção e da sociedade civil neste contexto”.

No painel 2, realizado no segundo dia do Encontro, o tema será: “A Lei Henry Borel – Desafios e atribuições”.

Os dois painéis contarão com a participação de autoridades do sistema de justiça que irão debater sobre os temas.

Ao final do evento haverá a avaliação dos avanços e retrocessos da Carta de Cuiabá 2022.

O evento ocorre em maio, que é o mês de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, e será aberto para juízes(as), promotores(as) de justiça, delegados(as) e demais integrantes da Rede de Proteção dos direitos da criança e do adolescente do Estado de Mato Grosso.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT