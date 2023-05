Encontro de Laboratórios de Inovação: venha participar desta experiência inovadora no TJMT

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizará, nos dias 29, 30 e 31 de maio, o Encontro de Laboratórios de Inovação, E-LAB 65/66, um evento que irá reunir servidores do TJMT e de outras cinco instituições de todo o estado para falar sobre inovação pública e estimular o pensamento criativo no âmbito jurídico.

O E-LAB 65/66 surge como uma oportunidade única de aprofundamento no universo da inovação, para que cada um possa ter condições, ao menos de começar, a se tornar um agente de transformação em suas rotinas de trabalho.

Servidores de todas as regiões de Mato Grosso poderão participar por meio do Youtube do PJMT, acompanhando as importantes palestras e mesas de debate, que trarão temas e discussões relevantes, para fomentar a cultura de inovação e estimular o desenvolvimento de soluções criativas para os desafios do TJMT.

No dia 29, o tema será a “Importância dos laboratórios de inovação para o setor público”, com palestra magna do servidor público federal da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Rodrigo Narcizo, professor universitário e facilitador da Enap.

No dia 30, o tema será “Pelo direito de entender: como melhorar a comunicação jurídica no setor público usando a linguagem simples e o direito visual?”, com palestra magna da Gestora de Inovação Jurídica do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, o Íris LabGov, Mariana Zonari.

Já no terceiro e último dia do encontro, o tema da palestra será “Inteligência Artificial e novas tecnologias”, com o cientista-chefe de dados e transformação digital e professor associado do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, José Antonio Fernandes de Macedo, que também é coordenador do Laboratório de Ciência de Dados (InsightLab).

Nas mesas de debate, teremos o coordenador da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório de Minas Gerais (UAILab), juiz Rodrigo Faria; a juíza coordenadora do InovaJusMT, Viviane Brito Rebello; o Superintendente de Governança Digital e inovação da SEPLAG MT, Washington Silva; o Procurador do Estado de Mato Grosso e membro do Laboratório de Inovação da PGE/M, Caio Albuquerque e, como mediador o Juiz Titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e Juiz-Membro do TRE/MT, Luiz Octávio Saboia Ribeiro.

Para acompanhar o evento, basta acessar o YouTube oficial do TJMT.

Dia 29/05

https://youtube.com/live/DKzGM5vDbmM?feature=share

Dia 30/05

https://youtube.com/live/f7rn6TECPLM?feature=share

Dia 31/05

https://youtube.com/live/hxV57GcHCx0?feature=share

Josiane Dalmagro

Laboratório de Inovação do Poder Judiciário de Mato Grosso

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT