Encontro debate importância dos sites e portais transparência das prefeituras

Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa não é somente o elo entre a fonte e os veículos de comunicação, mas é social mídia, com esta definição, a jornalista Karol Garcia, proferiu sua palestra nesta quinta-feira (31) no Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso, realizado pela Academy Brasil em parceria com a MPX Brasil e com o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM.

A palestrante explicou que, quando o assessor entende o seu papel e tem uma noção mais clara do que é de fato a comunicação publica, identifica a reponsabilidade de manter a população informada.

“Quando se tem a clareza e noção aliada com a vocação, nos tornamos uma potência, não olhando para as circunstâncias não olhando para estrutura, entender o propósito”, disse ela, destacando que a qualificação é muito importante.

Ela frisou que o social mídia é tudo, faz mídia trainner, legenda de post, o acesso a informação, a interação com população, acabando de se tornar em uma ouvidoria. A comunicação está mãos do assessor. Segundo ela, tem pilares que devem ser observados: Conexão: Quando você assume e precisa ter iniciativa, dando o primeiro passo. Interação: necessário interagir com os colegas, fazer o network e parceria. “O relacionamento não é somente com imprensa, é preciso observar as pessoas ao redor, no ambiente de trabalho também”, alertou.

Karol citou dez valores indispensáveis, sendo: Pro atividade, Criatividade, Observação, Agilidade, Discernimento, Sabedoria, Autonomia, Empatia, Network, Paixão, Plano de ação: como gestores vai depender muito do seu olhar colocar o plano de ação.

Ela informou ainda que o papel é indicar, apoiar, monitorar, analisar cenários e contextos, com a responsabilidade de mapear o público.

Com relação ao gerenciamento de crise, ela ressaltou que o trabalho do assessor não é blindar uma gestão, mais ter elementos estratégicos para que a gestão esteja próxima da população de uma maneira construtiva. É o processo por meio do qual a instituição lida com um problema, que pode prejudicar sua imagem, ou causar outros prejuízos

A palestrante citou que a matriz vai mapear tudo o que pode ocorrer, todas situações que poderão gerar algum tipo de crise. Ela citou cinco aspectos centrais: ameaça, públicos, probabilidade se alta ou baixa, impacto e fatores de risco.