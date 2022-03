Encontro debate modelo de análise do CAR em São Paulo

ATeG do SENAR – AC expandiu atendimento para a cadeia produtiva da horticultura. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre) continua expandindo o atendimento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no Estado. Além das ações de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), a assistência técnica garante um atendimento específico para produtores em diversas cadeias produtivas acreanas.

Produtor José Fraile participa há sete meses do projeto em Brasileia. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

Através deste atendimento, que é totalmente gratuito durante os dois anos de duração, centenas de produtores têm acesso ao conhecimento especializado para otimizar suas respectivas produções, gerando melhoria na qualidade e quantidade dos produtos. Isso impacta diretamente na qualidade de vida dos homens e mulheres do campo, garantindo o desenvolvimento do agronegócio acreano.

Visita à propridade da produtora rural Artemísia Carvalho, em Brasileia. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

Atualmente, o SENAR – AC é responsável por atender mais de 600 produtores em 13 municípios – incluindo cidades do Alto e Baixo Acre –, com oferta de ATeG para sete cadeias produtivas: piscicultura, horticultura, fruticultura, cafeicultura, pecuária de leite, pecuária de corte, e mandiocultura.

VISÃO EMPRESARIAL DA TERRA

Umas das ofertas mais recentes é a ATeG Horticultura, beneficiando 50 produtores nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Bujari e Rio Branco. Além do desenvolvimento e do incentivo à variedade de hortaliças, legumes e verduras, quando possível, nas propriedades atendidas, também são trabalhadas estratégias para gerenciamento da terra, aplicando a visão empresarial ao trabalho realizado no campo.

Stefanye Torres, coordenadora de ATeG do SENAR – AC. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

“Um dos princípios da metodologia desenvolvida pelo SENAR é justamente trabalhar isso com os produtores rurais: ampliar a visão deles para que passem a ver suas propriedades como empresas. Abraçando essa parte do atendimento, se torna mais fácil manter registro das atividades, escolher e aplicar melhor as recomendações dos técnicos de campo e, consequentemente, obter lucro da atividade através de um planejamento mais assertivo na propriedade”, explicou Stefanye Torres, coordenadora de ATeG do SENAR – AC.

CRESCIMENTO E INVESTIMENTO

“Graças à ATeG, venho crescendo e investindo mais na minha plantação.” Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

Para Artemísia Oliveira Carvalho, moradora do Ramal da Amizade e produtora rural atendida em Brasileia, a assistência técnica veio para fortalecer seu foco na propriedade, expandido cada vez mais sua venda e a rentabilidade para a família, que também mora na mesma propriedade.

Plantação de cebolinha e couve é vendida dentro e fora do Estado. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

Com mais de uma década de trabalho na cadeia produtiva, ela destaca que houve melhoria significativa nos últimos meses. Isso se deve ao fato de que a produtora já realizava anotações dos indicadores de produção, mas foi com a vinda da ATeG que ela passou a verificar na prática estes mesmos indicadores, observando com mais clareza os resultados obtidos.

Mais de 50 produtores no Acre estão sendo beneficiados pela assistência dentro da cadeia de horticultura. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

“O bom é que somos nossos próprios patrões, mas também somos nossos próprios empregados. Graças à ATeG, venho crescendo e investindo mais na minha plantação, nas minhas estratégias de negócio. Estou há sete meses sendo atendida, e já contabilizo mais de 1.400 maços de cebolinhas e mais de 900 de couve todo mês, vendendo para um restaurante em território nacional e para uma padaria na Bolívia”, disse Artemísia.

Produtor rural José Fraile de Almeida. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

Também no município de Brasileia, no Ramal da Piscicultura, reside o produtor rural José Fraile de Almeida. Há mais de 40 anos envolvido na produção rural, José também está na mesma turma de produtores da ATeG Horticultura, e neste tempo vem investindo na variedade da plantação e na superação do prejuízo vivenciado em 2020, durante o auge da pandemia.

Estufa com sistema de irrigação dentro da propriedadae atendida. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

“As contas não param, e sofremos muito com a suspensão temporária das feiras e de outros canais de venda. Hoje, graças a Deus, conseguimos dar a volta por cima, e esse apoio do SENAR nos fez mudar muita coisa em relação a como cuidar das nossas contas. Também crescemos em variedade, e hoje, além do alface e da cebolinha, também temos rabanete, tomate e pimentinha, que transformamos em molho para venda”, afirmou José.

ABRAÇAR A METODOLOGIA

O técnico de campo Francisco Monteiro Bezerra Jr. é o responsável pelo atendimento dos dois produtores, e sempre enfatiza como é importante abraçar a metodologia da ATeG para que o projeto obtenha sucesso e alcance seu principal objetivo: impactar positivamente a vida dos homens e mulheres do campo.

Técnico de campo Francisco Monteiro Bezerra Jr. Foto: Astorige Carneiro (ASCOM)

“É gratificante observar como os produtores evoluem através do cuidado com a propriedade. Ao proporcionar novas experiências e conhecimentos através da ATeG, estamos auxiliando não apenar o desenvolvimen to destes produtores especificamente, mas de todo o setor do agronegócio no Acre”, explicou Francisco.