Encontro estadual reúne gestores municipais de esporte e lazer nesta quarta-feira (1º)

Os estudantes aprovados para ingresso na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), devem encaminhar a documentação necessária para a matrícula entre os dias 2 e 8 de março. A relação de aprovados foi divulgada nesta terça-feira (28.02), no sistema do Sisu, pelo Ministério da Educação ( confira aqui ).

Quem não foi aprovado na chamada regular pode se inscrever na lista de espera (2ª Chamada), no site do Sisu até o dia 8 de março, e depois presencialmente, nos campi da Unemat, no dia 27 de março. As listas de espera serão utilizadas para preencher as vagas não ocupadas na chamada regular.

Matrícula

Os candidatos aprovados devem acessar o site vestibular.unemat.br, entrar na área pública do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (Sigaa) e fazer login utilizando o CPF e data de nascimento. No sistema, deverão anexar os documentos necessários em formado PDF, conforme estabelecido em edital. Os documentos devem ser legíveis e conter frente e verso, se for o caso, no mesmo arquivo.

A matrícula será realizada pela Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) de cada câmpus Unemat nos dias 16 e 17 de março. Os alunos receberão e-mail com as instruções para criação de um e-mail institucional e o cadastro no Sigaa.

A confirmação da matrícula presencialmente é obrigatória e deverá ser feita na sede da Supervisão de Apoio Acadêmico de cada câmpus entre os dias 20 e 30 de março, com originais e fotocópias de toda a documentação exigida no edital. Para conferir todas as regras e orientações sobre o procedimento de matrícula, acesse o item 11 do edital, clicando aqui.

Verificação das contas

Os procedimentos de verificação para candidatos que concorreram às vagas reservadas para estudantes negros serão realizados virtualmente entre os dias 6 e 8 de março. A convocação dos candidatos será divulgada no no site vestibular.unemat.br nesta quarta-feira (1º.03).

É de responsabilidade do candidato certificar-se do link, da data e horário definidos para seu comparecimento na sala de videoconferência a fim de realizar o procedimento de verificação virtual.

O candidato que não comparecer virtualmente ao procedimento de verificação, conforme convocação, estará automaticamente eliminado do processo, sendo convocado outro candidato para preencher a vaga, obedecendo à ordem de classificação.

O resultado preliminar da banca de verificação será publicado no dia 10 de março, com interposição de recursos no dia 13 e resultado final no dia 15 de março.

Quanto aos candidatos aprovados na categoria “estudantes com deficiência”, é realizada uma análise dos documentos comprobatórios postados no ato da pré-matrícula, não exigindo participação dos candidatos. Após avaliação da banca médica, o resultado será divulgado junto com o da banca de verificação dos candidatos aprovados na categoria estudantes negros, em 10 de março. Conferir as regras e orientações sobre o procedimento de verificação no item 5 do edital, clicando aqui.

Próximas chamadas

Os candidatos que desejarem participar da 2ª chamada, bem como das chamadas subsequentes, deverão manifestar interesse pelo site do sisu até o dia 8 de março, e presencialmente no câmpus onde o curso é ofertado, no dia 27 de março.

A 2ª chamada será publicada no dia 28 de março, com matrícula presencial na SAA nos dias 29 e 30 de março e confirmação presencial de matrículas de 10 a 20 de abril. Já as datas das chamadas subsequentes serão definidas em edital complementar a ser publicado posteriormente.

O cronograma atualizado de chamadas e matrículas pode ser conferido clicando aqui.

Período letivo

O período letivo 2023/1 terá início para os calouros assim que tiverem a matrícula realizada pela SAA e receberem o e-mail para cadastro no Sigaa, nos dias 16 e 17 de março. As aulas serão realizadas de forma presencial e seguem até o dia 8 de julho, quando se encerra o semestre letivo.

Dúvidas

Estudantes podem entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 99969-2238, em caso de dúvidas.