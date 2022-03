Encontro Multicultural promove desfile de moda indígena e feira de artesanato em Cuiabá

Mulheres líderes indígenas, ribeirinhas e quilombolas se reúnem nos dias 28 e 29 de março, no Cine Teatro Cuiabá, durante o I Encontro Multicultural. O evento irá capacitar e promover um debate sobre o turismo de base comunitária, que consiste em vivências culturais em comunidades tradicionais aliadas a objetivos de desenvolvimento sustentável. Além de palestras, o encontro contará com um desfile de moda indígena, na abertura, e feira de artesanato, que fica aberta ao público até o dia 1º de abril.

O evento é realizado pela Associação Indígena Ahukugi e a empresa GoMartins, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Também tem apoio do Cine Teatro Cuiabá, Karu Chanel, Observatório do Terceiro Setor e Descubra Mato Grosso.

Entre as etnias que participam do evento estão povos de Mato Grosso (Kuikuro, Umutina, Paresi, Bakairi, Guató, Chiquitanos, Kamayurá), do Amazonas (Kambeba) e representantes de comunidades quilombolas, como a Mumbuca, de Tocantins. Durante o período, os participantes vão expor produtos para comercialização, como biojoias, bolsas, pinturas, cocar, cestas e roupas.

O desfile de moda indígena será no dia 28, às 20h, após a abertura oficial do evento, e contará com peças inspiradas nas etnias Bakairi, Kamayurá e Paresi. As roupas também ficarão expostas na feira para que o público possa conhecer um pouco da cultura destes povos.

“O desfile também terá roupas confeccionadas por meio do projeto Kywagâ Desenvolvimento de Linhas de Produtos da moda indígena Kurâ-Bakairi, selecionado no Edital do MT Criativo, de 2021”, explica a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura. Ela acrescenta que artesanatos produzidos por meio do projeto Bolorie Umutina, da mesma seleção pública, também serão apresentados.

Palestras e mesa-redonda

As palestras e debates do evento são exclusivas para as líderes comunitárias que participam, e serão ministradas por representantes de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Elas também participam de mesa-redonda sobre turismo de base comunitária.

Entre as palestrantes está Neurilene Cruz Kambeba, membro do grupo de mulheres indígenas da etnia Kambeba, que gerencia o Restaurante Sumimi, na comunidade Três Unidos, em Manaus (AM).

Além dela, participa a líder ribeirinha Odenilze Ramos, que facilita processos de volunturismo (alia turismo com trabalho voluntário) em comunidades tradicionais do Brasil. Ela também é social mídia, vice-curadora da Global Shapers Manaus, rede mundial de jovens apoiada pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) que busca inovar e impactar positivamente suas comunidades.

O evento conta ainda com participação de Ilana Cardoso, quilombola da comunidade Mumbuca, guia turística no Jalapão e assessora na comercialização das biojoias de capim dourado.

Outro palestrante é Felipe Martins, fundador da GoMartins, empresa realizadora do evento.

Turismo de base comunitária

O Turismo de Base Comunitária segue um modelo de gestão feito pela própria comunidade, promovendo experiências culturais que geram benefícios econômicos e sociais àquele povo, ao mesmo tempo em busca o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente.

Serviço:

Evento: I Encontro Multicultural

Data: 28 e 29 de março

Local: Cine Teatro Cuiabá

Horário: Segunda-feira (28.03), às 19h e Terça-feira (29.03), das 9h às 18h

Mais informações: @encontromulticultural2022