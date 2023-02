Encontro na Casa de Cultura aborda olhar de Silva Freire para as crianças e a cidade

O quinto encontro da atividade “Conversas ao Pé do Cajueiro”, que integra a programação mensal da Casa de Cultura Silva Freire, tem como tema “As crianças e a cidade: mediações a partir de Silva Freire”. A reunião ocorre nesta terça-feira (28.02), a partir das 17h, na sede da Casa de Cultura, e será transmitida ao vivo no YouTube.

A iniciativa, que tem incentivo do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), dessa vez reúne entusiastas da obra de Silva Freire para pensar, do viés ambiental, a responsabilidade que temos com as gerações futuras.

O encontro tem como referência um dos poemas mais celebrados do poeta Benedito Sant´Ana Silva Freire, o “Canto-murmúrio Para Minha Cidade”. Nele, Silva Freire coloca as crianças na centralidade ao elencar a relação amistosa que mantêm com a cidade e as pessoas que vivem nela. Utilizando recursos lúdicos, aponta de maneira implícita de quem verdadeiramente é a responsabilidade pelas mazelas decorrentes da omissão no cuidado com a natureza e o patrimônio.

Sob mediação da professora e filósofa Maurília Valderez do Amaral, essa edição conta com a presença da professora e doutora em Educação (UFMT) Daniela da Silva Freire Andrade, da professora doutora especialista em Psicologia histórico-cultural (UFMT), Jane Cotrin, e do professor doutor especialista em Geografia da Infância (UFJF), Jader Lopes.