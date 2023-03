Encontro reúne gestores municipais de cultura em Cuiabá

O Projeto Rural Sustentável-Cerrado (PRS), em parceria com a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), realizou um Dia de Campo sobre compostagem no Assentamento Rural Bojuí, no município de Diamantino (208 km a Médio-Norte de Cuiabá). O evento aconteceu no Recanto Sonho Meu, na área da agricultora Normilda Silva, e contou com a participação de 40 pessoas, entre agricultores familiares, estudantes, representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e professores da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de MT (Secitec).

A engenheira agrônoma da Empaer, Josivanny Oliveira Santos Cocco, ministrou uma palestra e fez uma Demonstração de Métodos (DM) sobre compostagem com resíduos orgânicos e utilizou bagaço de cana, esterco de gado, cascas e sobras de frutas e verduras, palha de soja e outros. Ela explica que mostrou na prática aos participantes a maneira de como montar a leira de compostagem com resíduos. Colocou em camadas, alternando fontes de carbono (galhos, folhas secas e etc) com fonte de nitrogênio (estercos), intercalando os materiais escolhidos. A adubação pode ser usada em covas ou sulcos para hortaliças e frutíferas.

O agricultor Clausemilson dos Santos Roque, filho da produtora Normilda, separou todo material orgânico para ser usado durante a DM. Ele agradeceu a oportunidade de realizar um Dia de Campo na propriedade da família e enfatizou a importância das capacitações e da participação dos agricultores nestes eventos. “Eu já fiz compostagem, mas hoje eu estou aprimorando meu conhecimento. Olha o tanto de material que podemos aproveitar dentro da propriedade. Isso reduz os custos e melhora a produção”, comenta Clausemilson.



A adubação pode ser usada em covas ou sulcos para hortaliças e frutíferas.

Conforme Josivanny, as capacitações fazem parte das etapas do PRS-Cerrado e tem como objetivo reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e aumentar a renda de pequenos e médios produtores no bioma Cerrado, promovendo a adoção de tecnologias produtivas de baixa emissão de carbono. O projeto é financiado por Cooperação Técnica aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com recursos oriundos do Financiamento Internacional do Clima do Governo do Reino Unido, tendo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) como beneficiário institucional. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) é o responsável pela execução e administração do projeto.

“A Empaer vem trabalhando em parceria com o PRS – Cerrado por meio de monitoramento na microrregião III do IABS, Estela Maria Boscov desde 2020. A equipe local de Diamantino ajudou na divulgação e cadastramento dos agricultores e organizações sócio produtivas. Desde então já foram realizados cinco Dias de Campo em propriedades dos Assentamentos Caeté e Bojuí e em todos houve participação dos técnicos da empresa” relatou Josivanny.