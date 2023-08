Encontro reúne membros do MPMT do polo de Barra do Garças

Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que atuam na região Araguaia e integrantes da Administração Superior participam nesta quinta-feira (17), em Barra do Garças (a 509km de Cuiabá), de evento institucional. No período da manhã, a pauta foi administrativa, com reunião de trabalho para recebimento de demandas das promotorias de Justiça que integram o polo e troca de informações sobre os principais projetos desenvolvidos pela instituição.

A partir das 14h, haverá o encontro “Diálogos Possíveis”, com o tema “Unidade de Atuação do Ministério Público: Interlocução entre a 1ª e a 2ª Instância”. O debate é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT. A abertura das discussões ficará a cargo do coordenador do Ceaf, promotor de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, e na sequência o tema será abordado pelo promotor corregedor e coordenador do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), Wesley Sanchez Lacerda.

Na sexta-feira (18), os promotores de Justiça participam do Curso de Inteligência promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Integram o polo 2 as seguintes comarcas: Água Boa, Barra do Garças, Campinápolis, Canarana, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Porto Alegre do Norte e Querência.



Fonte: Ministério Público MT – MT