Encontro reúne promotores de Justiça do polo de Alta Floresta

O Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou nesta semana a atualização de todos os links de comunicação da instituição, tanto primeira e segunda instância e até mesmo em prédios administrativos. O objetivo é garantir a estabilidade e consistência das atividades, como o Processo Judicial Eletrônico (PJe) e demais sistemas utilizados por magistrados e servidores.

Na segunda-feira (3), Itaúba, Jauru, Matupá, Nortelândia, Nova Canaã do Norte e Juizado Especial do Aeroporto, em Várzea Grande já tiveram seus links de internet aumentados. Na terça-feira (4), foi a vez de Alta Floresta, Campo Verde, Nova Monte Verde, Pedra Preta, Ribeirão Cascalheira, São José dos Quatro Marcos, Terra Nova do Norte e alguns setores administrativos em Cuiabá. Na quarta-feira, a comarca de Barra do Garças passou a contar com mais qualidade na internet. Nesta quinta-feira (6), a comarca de Primavera do Leste foi contemplada. Unidades que tinham 34 mega bites por segundo (Mbps) passaram a ter 50 mbps e as que já tinham essa velocidade passaram a contar com o dobro.

“Este upgrade de velocidade é apenas a primeira parte de um amplo projeto de melhoria dos links de comunicação das comarcas com o Tribunal e com a internet, a ser realizado por meio de contrato assinado em maio, que prevê ampliação da velocidade e da segurança nas comunicações de todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, com ênfase para as comarcas, que terão suas velocidades ampliadas em média para acima do triplo da velocidade anterior”, afirma Thomas Caetano, coordenador de Tecnologia da Informação do TJMT.

Segundo ele, o cronograma de atualizações vai até o final de agosto. “As comarcas de todo o estado precisam da internet para trabalhar, seja para movimentar os processos ou outros sistemas, então todas elas terão seus links ampliados, bem como os setores administrativos do Tribunal”, complementa Thomas. Ele explica ainda que o contrato contempla não somente o aumento da velocidade de internet, mas também a redundância, que é um conjunto de links para evitar a interrupção do serviço, mesmo que haja alguma intercorrência, garantindo mais resiliência à rede.

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT