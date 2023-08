Encontro Umanizzare e pessoas em situação de rua é tema da nova edição do podcast Explicando Direito

Na nova edição do programa Explicando Direito, o juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, coordenador de atividades pedagógicas da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), fala sobre II Encontro do Projeto Umanizzare – Justiça e Alteridade. O evento será realizado na sede da Esmagis-MT, no próximo dia 23 de agosto, das 8h às 12h, e terá como tema geral pessoas em situação de rua. Na nova edição do programa Explicando Direito, o juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, coordenador de atividades pedagógicas da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), fala sobre II Encontro do Projeto Umanizzare – Justiça e Alteridade. O evento será realizado na sede da Esmagis-MT, no próximo dia 23 de agosto, das 8h às 12h, e terá como tema geral pessoas em situação de rua.

Na entrevista, foi destacada a experiência vivida pelo palestrante do evento, professor Juliano Batista dos Santos, que é doutor e mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Juliano foi para as ruas, onde viveu por quatro meses para desenvolver a sua tese, intitulada “(In)visilidade, estereótipo e exclusão vs. Resiliência, Subversão e Caminhar: pessoas em situação de rua- corpos que (r) existem.”

O magistrado explicou também que o projeto é capitaneado pela desembargadora Helena Bezerra Ramos. “Ela quis justamente enxergar a face do outro, porque é importante para o magistrado e magistrada, no ato de julgar, compreender o outro. E quem seria o outro? Seriam as pessoas vulneráveis, os menos favorecidos, os drogaditos, os moradores em situação de rua, os indígenas, enfim, todas essas minorias que gritam por uma atenção maior”, salientou.

A ação pedagógica tem como público-alvo magistrados(as), assessores(as), servidores(as), integrantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Contas, estudantes, operadores do Direito e demais interessados no tema.

A palestra será realizada de forma híbrida (presencial e virtualmente).

O programa “Explicando Direito” é uma iniciativa da Esmagis-MT em parceria com as rádios TJ e Assembleia 89,5 FM. O objetivo é levar informações sobre Direito, de forma simples e descomplicada, todas as segundas-feiras, às 8h15, e nos intervalos da programação diária.

O material também é disponibilizado nos sites da Esmagis-MT , da Rádio TJ

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição: Fotografia retangular e colorida. Na lateral esquerda o texto ‘Ouça agora no Spotify!’. No canto superior direito a palavra Podcast. No centro, o nome do programa Explicando Direito, com a foto do convidado, o tema do programa – Projeto Umanizzare – e o nome do convidado – Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior. Na parte inferior os endereços eletrônicos da Rádio Assembleia, Rádio TJ e Escola da Magistratura. Assina a peça o logo do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Esmagis-MT.

Elaine Coimbra e Lígia Saito

Rádio TJ

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT