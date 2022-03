Encontro vai orientar Assessores de Imprensa sobre a comunicação no período eleitoral

Crédito: Divulgação

Para esclarecer as equipes de comunicação das prefeituras sobre as restrições às atividades de divulgação estabelecidas pela legislação em ano eleitoral, o tema vai integrar a programação do Encontro de Assessores de Imprensa, que terá início no dia 31 de março, no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios.

A palestra atende uma importante demanda dos assessores que possuem muitas dúvidas sobre o que é permitido divulgar no período eleitoral. A legislação estabelece várias restrições aos agentes públicos, que devem observar as condutas vedadas pelas normas jurídicas. Como os assessores de comunicação trabalham em uma área sensível, que lida diretamente com a divulgação institucional, a palestra vai esclarecer como os profissionais devem proceder na sua rotina de trabalho.

O Encontro de Assessores de Imprensa, que será realizado pela Academy Brasil e MPX Brasil, com o apoio da AMM, segue até o dia 1º de abril. As inscrições poderão ser feitas até o dia 29 de março por meio do seguinte endereço https://bit.ly/37SpN9T

O ciclo de palestras também inclui os seguintes temas: Planejamento de Comunicação; Assessoria de Imprensa e Gerenciamento de Crise; Redes Sociais no Serviço Público; Estrutura dos Sites e os Portais Transparência das Prefeituras; A Importância do Rádio e da Televisão – Mídia Training, além de Publicidade e Mídia.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou a importância da participação dos assessores no evento, que vai trazer informação, oportunidade de crescimento e de troca de experiências entre os profissionais. “A comunicação é uma área estratégica nas prefeituras e por isso estamos apoiando a realização do curso, que vai contar com palestrantes muito qualificados e com ampla experiência na área pública”, frisou.

O diretor da Academy Brasil, Marcos Paulo, ressaltou que a capacitação vai agregar novos conhecimentos aos profissionais de imprensa com abordagens teóricas e práticas sobre a atuação profissional. “O ciclo de palestras foi criteriosamente planejado para orientar as equipes das prefeituras em assuntos que integram a rotina diária de trabalho. O objetivo é que os participantes voltem para as prefeituras capacitados para que desenvolvam seu trabalho de forma mais inovadora e eficiente”, assinalou.

O curso fornecerá certificado para aqueles que comprovarem até 75% de presença. Mais informações com Jessica Cott pelo telefone (66) 9.9903-3821

PROGRAMAÇÃO

31/03/2022

08:30 – Abertura oficial – autoridades e convidados;

10:00 – A Comunicação no Período Eleitoral;

12:00 – Almoço

14:00 – Planejamento de Comunicação;

15:00 – Assessoria de Imprensa e Gerenciamento de Crise;

16:00 – Redes Sociais no Serviço Público;

17:30 – Encerramento

01/04/2022

08:00 – Estrutura dos Sites e os Portais Transparência das prefeituras;

09:00 – A importância do Rádio e da Televisão mídia training;

10:00 – Publicidade e mídia;

11:00 – Serviços oferecidos aos municípios na AMM;

12:00 – Encerramento