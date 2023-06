Energia solar lidera a lista das medidas mais solicitadas no IPTU Sustentável

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, está seguindo com a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Após a conclusão das três primeiras etapas, está sendo preparada a Conferência, que ocorrerá no dia 10 de julho. Nesse encontro, serão analisadas as propostas para a elaboração e aprovação do texto final do Plano Municipal de Cultura.

Até o momento, as três primeiras fases foram concluídas, incluindo a criação do portal http://cultura.cuiaba.mt.gov.br/ em setembro de 2022, onde foram recebidas mais de 400 contribuições dos segmentos culturais e da sociedade. Além disso, três fóruns temáticos presenciais foram realizados em novembro, com a participação de diversos segmentos, que tiveram a oportunidade de apresentar propostas, principais demandas e necessidades do setor, além de ampliar as informações e promover debates.

Neste primeiro semestre de 2023, todas as informações apresentadas foram compiladas e incluídas na Minuta do Plano Municipal, que ficou disponível no portal para acesso da população até o início deste mês. Nessa fase, os interessados puderam acessar, ampliar, fazer novas sugestões ou reparar algumas já feitas.

O Plano Municipal de Cultura é parte integrante do Sistema Nacional de Cultura (SNC), um instrumento de gestão compartilhada de políticas públicas culturais entre os entes federados e a sociedade civil. Seu principal objetivo é fortalecer as políticas culturais da União, estados, Distrito Federal e municípios. O plano é um dos dispositivos obrigatórios do Sistema Nacional de Cultura e sua construção é baseada na lei federal nº 12.343/2010 e na estadual nº 10.363/2016, que aprovam o Plano Nacional de Cultura e o Plano Estadual de Cultura, respectivamente.

A Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso – Ação Cultural realiza a assessoria técnica em todo o processo de construção do Plano Municipal de Cultura de Cuiabá. Após a aprovação dos participantes na Conferência Municipal de Cultura, o projeto de lei será enviado ao Jurídico da Prefeitura para ajustes e adequação oficial. Em seguida, o projeto será encaminhado para a aprovação do Executivo Municipal e, posteriormente, será enviado para a aprovação dos vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá, conforme detalhou o representante da empresa responsável pela parte organizacional do Plano Municipal de Cultura, Adriano Souza.

“A sociedade como um todo está convidada a fazer parte desse movimento em prol do fortalecimento da cultura regional. É a primeira vez que Cuiabá coloca em discussão a elaboração de um plano que irá proporcionar a efetivação de políticas públicas. Estamos muito contentes e temos a certeza de que, ao final, será criado um programa dentro da realidade de cada setor envolvido”, finalizou o secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT