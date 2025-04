Engasgo em bebês, crianças e adultos: como prevenir e agir em situações de emergência

O turismo em Mato Grosso vive um momento de franca expansão e tem aquecido o setor de alojamento e hospedagem. O número de empresas voltadas a esse segmento cresceu 11,4% em 2024, em relação ao ano anterior, segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat).

Conforme os números da Junta, 4.403 novos negócios no setor de hotelaria e similares foram abertos em 2024. Em 2023, foram 3.952.

O crescimento na abertura de empresas também reflete na geração de empregos. No ano passado, o saldo de contratações no setor foi de 230 novas vagas, com destaque para hotéis e similares, que responderam por 204 dessas admissões. Desde 2021, o setor mantém números positivos, revertendo o saldo negativo registrado durante a pandemia de coronavírus, em 2020, quando houve mais demissões do que contratações, resultando em um saldo negativo de 837 desligamentos.

O número de créditos para empreendimentos turísticos também cresceu. Segundo a Desenvolve MT, foram liberados R$ 10,9 milhões em crédito pela linha Desenvolve Turismo em 2024, um aumento de 105% em relação a 2023, quando foram liberados R$ 5,3 milhões. A linha oferece crédito de até R$ 1,5 milhão por contrato, com juros de 1,2% ao mês, prazo de 120 meses e carência de 24 meses, além de bônus de adimplência de 20%.

O ambiente favorável aos negócios no setor turístico atraiu a empreendedora Sandra Rossato, que inaugurou, há seis meses, o Complexo Turístico Canaã, em Nobres, a apenas 6 km do centro da cidade. O local oferece trilhas ecológicas, piscinas naturais, flutuação, banhos de rio, restaurante buffet, brinquedoteca, salas de jogos, espaços de relaxamento com ofurôs, quadras de beach tennis e estrutura com acessibilidade.

A partir do próximo mês, Sandra iniciará uma nova etapa: transformará o espaço em um resort com três chalés em estilo europeu, permitindo hospedagem com experiências gastronômicas regionais.

Em abril, Sandra Rossato participou da World Travel Market Latin America (WTM), uma das maiores feiras de turismo da América Latina, realizada entre os dias 14 e 16 em São Paulo, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Foi a primeira vez que ela participou de um evento dessa grandeza.

“Achei que vinha só para conhecer novidades, mas entendi que o foco é muito maior. Tive a oportunidade de apresentar meu atrativo, compartilhar experiências e levar muito aprendizado. Me senti acolhida no estande de Mato Grosso. Foi um divisor de águas para o meu negócio”, contou Sandra.

Em Nobres, a prefeitura também tem incentivado moradores com propriedades de potencial turístico a enxergar esse valor e empreender.

“Nobres tem novos rostos e novas experiências para oferecer. É um trabalho de base que temos feito junto aos empresários, para que esses espaços estejam na prateleira dos destinos turísticos do Estado em pouco tempo. Nossa meta é consolidar Nobres como um destino inteligente, com turismo organizado e atrativos bem formatados”, destacou a secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Nobres, Bruna Fava.

Segundo a secretária adjunta de Turismo da Sedec, Maria Letícia Costa, o Governo do Estado investe cerca de R$ 94 milhões em dez grandes projetos de infraestrutura turística, como a construção de orlas turísticas, rodovias-parque, congódromo, píeres, lagoas, reformas de praças, entre outros.

“Quando o empreendedor vê o investimento do Estado, ele se anima e investe também. O turismo se baseia nessa parceria entre o público e o privado para crescer. O Estado tem feito seu papel: incentivando, oferecendo financiamentos com juros baixos por meio da Desenvolve MT e promovendo Mato Grosso em feiras nacionais e internacionais”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT