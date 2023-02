Entenda a importância da definição dos blocos parlamentares em cada legislatura

Na abertura da 20ª legislatura, presidente da ALMT destaca independência do Poder Legislativo

Eduardo Botelho falou ainda da responsabilidade da 20ª legislatura e destacou ações da 19ª legislatura

Flávio Garcia – Em sessão de abertura da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nesta quarta-feira (2), com a presença do governador Mauro Mendes, o presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho (União Brasil), destacou o que classifica de marca da sua gestão à frente do Parlamento, a independência. “De forma independente e responsável, a Assembleia Legislativa vai ajudar o governador Mauro Mendes em seu esforço de fiscalizar e controlar as finanças públicas, para colocar o Estado no caminho do progresso e do desenvolvimento”, disse em plenário.

“As eleições do ano passado deixaram um recado muito claro a todos: os moldes e modelos que nos trouxeram até aqui não servem mais para nos levar ao futuro. Não sou eu que digo, foram as urnas que disseram. O mundo está mudando. O Brasil entra em outra fase e Mato Grosso precisa de nós para atravessar esta ponte e chegar ao futuro. Nós somos a geração da transição. São tempos difíceis, é verdade, mas ao mesmo tempo muito interessantes e de grande esperança”, destacou o presidente da ALMT.

“Sabemos que vivemos um momento de radicalização e intolerância. Um momento de desgaste, de perda de espaço e de poder de organizações tradicionais e de questionamento às instituições. Em Mato Grosso temos a mesma gestão administrativa estadual, com o governador Mauro Mendes. No Brasil, temos também um novo presidente, Luis Inácio Lula da Silva, Lula. Nesse contexto, o parlamento estadual mato-grossense deve estar atento às questões locais (município e estado) sem esquecer as nacionais, uma vez que as decisões políticas e administrativas tomadas em Brasília repercutem diretamente nos estados e nos municípios”, disse Botelho.

“Estamos renovando o nosso compromisso com a população de Mato Grosso. O compromisso de cuidar bem do dinheiro público. Vamos sempre trabalhar para termos um Estado com menos desigualdades, com oportunidade para todos, um Estado com a geração de empregos, com a construção de casas populares, com a diminuição da violência. Vamos avançar cada vez mais. O desafio desta legislatura deve reduzir as desigualdades regionais”, afirmou.

Conforme o presidente da Assembleia Legislativa, “o Estado precisará da nossa contribuição, das nossas ideias, das nossas sugestões, das nossas leis e do nosso empenho. Não há fórmulas mágicas para resolver problemas. Ao contrário, o melhor caminho para encontrar a solução é o diálogo franco, com transparência, com a verdade, sem rodeios. Esta Casa de Leis não fugirá deste e de outros debates, sempre primando pelo diálogo respeitoso com os adversos, anotando igual respeito aos poderes constituídos”.

Eduardo Botelho fez questão de destacar a atuação da 19ª legislatura. “Fizemos um trabalho engrandecedor durante a 19ª legislatura. Enfrentamos a pandemia de portas abertas, lutamos diuturnamente para amenizar os problemas sociais e de saúde pública que fomos arrebatados. De fevereiro de 2019 a janeiro de 2023 foram sancionadas 1210 leis ordinárias, 142 leis complementares, 1700 resoluções e 26 emendas constitucionais, que aperfeiçoam a nossa legislação. Nos dois primeiros anos da 19ª legislatura, todos os recordes de projetos foram batidos. Nunca, na história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso foram apresentadas tantas propostas”.

Íntegra do discurso lido pelo deputado Eduardo Botelho:

“Ao iniciar minhas palavras, dirijo-me a cada colega parlamentar com

assento nesta Casa de Leis para agradecer a confiança que por unanimidade foi

depositada em mim. Sei da grande responsabilidade e sou grato de coração

pela honrosa oportunidade de conduzir, ao lado dos demais integrantes da

Mesa Diretora, o Legislativo Mato-grossense por mais um biênio. A minha

saudação e o meu muito obrigado, portanto, a todos os pares NESTA QUE É A

20° LEGISLATURA.

Quero também manifestar o meu agradecimento aos nossos dedicados

servidores, que não medem esforços para o bom funcionamento da Casa e que

são os nossos grandes parceiros no trabalho de modernização e fortalecimento

da Assembleia Legislativa.

Com muita humildade, assumo um novo mandato como Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o faço reafirmando a marca

da nossa gestão: a independência deste Poder. Independência com

responsabilidade e harmonia com os demais poderes. Independência para

divergir, mas também para convergir em torno dos interesses maiores deste

Estado.

Aqui temos histórias e construímos histórias, pois não faltamos ao nosso

dever diante da mais terrível crise deste século, que foi a pandemia, além de

diversos outros problemas. Cumprimos o nosso papel e demos a nossa

contribuição. Modernizamos a casa, cortamos gastos, fizemos economia e

votamos corajosamente medidas amargas, mas necessárias à superação de

obstáculos, sobretudo do ponto de vista fiscal. E graças a este esforço podemos

afirmar que Mato Grosso hoje se encontra mais próspero em meio a tantos

problemas vividos por muitos estados coirmãos e até no mundo.



Posso afirmar que nesta estrada de aprendizados e ensinamentos, eu

acumulo conhecimentos na vida enquanto roceiro, feirante, vendedor

ambulante, estudante, professor, empregado de empresas privadas,

funcionário público, patrão, empresário e agora político.

Senhora deputada, senhores deputados, convidados, parentes, amigos e

público que estão aqui e os que nos assistem através dos veículos de imprensa

ou das diversas mídias: TV Assembleia e Rádio Assembleia; se somos a soma de

todas as nossas experiências, nessa matemática da vida tive muito mais adições

que subtrações. E é por isso que vou cumprir essa tarefa mais uma vez com

muito orgulho e dedicação como fizeram os meus conterrâneos Papa Banana

nascidos em Nossa Senhora do Livramento, que assim igual a mim, tiveram a

oportunidade de estarem aqui ou mesmo de gerir esta Casa, a quem eu quero

lembrar e homenagear.

Licínio Monteiro da Silva, o primeiro Papa Banana a presidir esta Casa de

Leis. Foi Deputado Estadual por quatro legislaturas, sendo a 1°, 2°, 4° e 5°, e só

não esteve na terceira porque foi, neste intervalo, Prefeito de Várzea Grande.

Auxiliou na construção da primeira constituição estadual à época, ocupou os

mais importantes cargos aqui no legislativo.. Em um pronunciamento registrado em

Ata, o Deputado Licínio Monteiro da Silva disse: “acima das injunções partidárias,

zelarei pela dignidade do nosso poder legislativo mato-grossense e da

Democracia Brasileira”.

Cito também os demais Papas Bananas, tais como: o médico José

Monteiro de Figueiredo, mais conhecido como Dr. Zelito, que atuou em todas

as áreas que existia em Mato Grosso. Trabalhando pelo bem de todos, foi da

área médica, ao esporte, de vereador de Cuiabá a deputado na 2° legislatura

(1951 a 1955), vice-governador do Estado (1971 a 1975) e por vezes

governador substituto. Em uma de suas falas declarou: “Além dos

compromissos familiares, duas foram minhas preocupações permanente: o

pleno exercício da profissão médica e o meu trabalho na Santa Casa de

Cuiabá”.

Outro Livramentense, João Bosco da Silva, deputado nas legislaturas 9°,

10° e 11° (1979 a 1991) atuou pela redemocratização do país e pelos direitos

das minorias neste Estado. Está registrado uma de suas falas nos anais desta

Casa: “nós nos preocupamos com o meio ambiente, com o povo, com o

trabalhador, aquele que planta, aquele que dá de comer ao povo, o Brasil. É

essa a nossa preocupação”.

Neste mesmo período tivemos outro ilustre Papa Banana, Antônio

Francisco Monteiro da Silva, um dos mais brilhantes nomes da história e da

cultura mato-grossense, ocupou assento na 10° e 11° legislatura, de 1983 a

1991. Chico Monteiro, como é conhecido, temos o prazer de contar com ele

nos auxiliando, aconselhando, pois é um grande e eterno professor e Advogado

de alto conhecimento. Em um de seus pronunciamentos, em 1983, Chico

Monteiro falou: “como professor, nós que viemos para este parlamento saindo

de uma simples sala de aula, estamos deveras preocupados com a situação em

que se encontra a estrutura do ensino do estado de Mato Grosso”.

Na 12° legislatura, de 1991 a 1995, ainda tivemos outro grande Papa

Banana, Nereu Botelho de Campos, que tanto honrou nossa gente. Citando um

poema de Manoel de Barros: “O pantaneiro é muito imaginoso, porque vive

num lugar distante, sozinho, onde a ausência das coisas é muito maior do que a

presença”. Quero reafirmar meu compromisso com as preocupações destes

ilustres Cidadãos Livramentenses.

O zelo com esta Casa manifestado por Licínio Monteiro, a saúde de nossa

gente, motivo de preocupação de Dr. Zelito, a agricultura familiar, tão defendida

pelo Deputado João Bosco, a Educação defendida pelo Amigo Francisco Monteiro e a

boa relação com todos, independente de cor partidária ou ideologia, praticado pelo

querido Nereu Botelho, será bandeira e prática deste Papa Banana aqui. Serei

incansável para honrá-los.

Partindo do princípio, com afirmou Aristóteles: “A democracia é uma

constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade

indiferentemente a iguais e a desiguais”.

Em um momento em que a presença da justiça social fará toda a diferença

para a sobrevivência de nossos irmãos mato-grossenses e brasileiros, reafirmo

meu compromisso de trabalhar em defesa da plena democracia. Como afirmou

o Papa Francisco: “não há democracia com fome, nem desenvolvimento com

pobreza, nem justiça na desigualdade”.

Esta gestão continuará a fazer deste Parlamento em que, deixo bem claro, não

há vencidos nem vencedores. Aqui há debates duros, defesa firme de posições,

conversas, convencimento e necessidade de votos.

Vamos trabalhar para que este Legislativo nunca feche seus olhos aos

direitos e ao respeito às mulheres, as populações quilombolas, aos negros, aos agricultores familiares, as populações indígenas e a todos aqueles que mais

necessitam. Que neste parlamento nenhum debate seja interditado, nenhuma

voz seja calada, mas sim respeitada. Que nossas diferentes matrizes produtivas

encontrem espaço na agenda política de Mato Grosso.

Além destas e outra necessidades básicas, temos que enfrentar esta

divisão da nossa sociedade, divisão conflituosa e muitas vezes odiosa que

cresceu nos últimos anos e piorou com o último pleito eleitoral, culminando

com aquele horror em Brasília no dia 8 de janeiro.

Afirmo que sou contra e rechaço qualquer ato antidemocrático. Serei

combatente fiel da nossa democracia e da Constituição Federal e que o diálogo

pacífico seja nossa principal ferramenta para lutar por dias melhores,

respeitando sempre as divergências de pensamento. Menciono também que

atuaremos para que discursos de ódio e principalmente, propagação de Fake

News sejam atos punidos de acordo com a lei. Esta é a Casa do Povo, por isso o

parlamento tem por obrigação pacificar e unir nossa gente novamente. Que

este parlamento rejeite sempre a visão de que o oponente político de hoje é o

inimigo a ser aniquilado.

Concluo minha fala afirmando que: será com este mesmo princípio que

iremos construir as condições necessárias para trabalharmos sem nos

afastarmos das pessoas, interiorizando, levando o Parlamento onde for preciso

estar, da forma que for possível ser feito, mas sempre com o mesmo

compromisso que é o de integrar ainda mais a Assembleia no cotidiano de

todos os mato-grossenses. Vamos dialogar, conversar, com a urgência da geração de

inclusão de nossa gente no mundo da prosperidade.

Para encerrar, cito o poema de Cora Coralina:

Sou feito de retalhos.

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando

na alma.

Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser

quem eu sou.

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior…

Em cada retalho, uma vida, uma lição, uma saudade…

Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa.

E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que

vão se tornando parte da gente também.

E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados…

Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma.

Portanto, obrigado a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que

me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim.

Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles

possam ser parte das suas histórias.

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso

bordado de nós.

MUITO OBRIGADO!