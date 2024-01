Entrega das chaves dos 576 apartamentos do Nico Baracat para as famílias será dia 26

Esperado por centenas de famílias, o momento da realização do sonho da casa própria para os futuros moradores das etapas 2 e 4 do Residencial Nico Baracat já tem data marcada. A entrega das chaves dos 576 apartamentos será na próxima semana, no dia 26 de janeiro, após as assinaturas dos contratos, que ocorrem nos dias 23 e 24. A data foi definida pelo Governo Federal, que ainda deve anunciar o horário da cerimônia oficial. Essas famílias, que por mais de 10 anos aguardavam por esse momento, agora testemunham a concretização desse sonho, com a entrega das etapas do empreendimento.

A Prefeitura foi autorizada pela Caixa Econômica a realizar os trabalhos de limpeza e manutenção dos últimos detalhes do empreendimento antes da entrega. “É uma verdadeira alegria anunciar que já temos o dia da entrega dos apartamentos. Esse é o resultado de todo trabalho ao longo da gestão e é um momento que representa a realização de um sonho coletivo. O compromisso que assumimos em 2021 de que as obras seriam retomadas e finalizadas está sendo cumprido, graças ao empenho e união de forças da Prefeitura de Sinop com o Governo do Estado e vários parlamentares. Essas famílias merecem ter a casa própria e mais dignidade de moradia”, destacou o prefeito Roberto Dorner. Para os moradores, receber as chaves é mais do que conquistar um lar; é experimentar um misto de emoções que envolvem gratidão, esperança e pertencimento.

Antes da entrega oficial dos apartamentos, as famílias selecionadas para as duas etapas assinarão os contratos do empreendimento junto à Caixa Econômica, nos dias 23 e 24. O momento, que marca a etapa final dos processos legais antes da mudança, será no Clube dos Idosos Dom Henrique, de manhã e à tarde. “Estamos ansiosos para concluir os processos burocráticos e finalmente entregar as chaves. Ao olharmos para trás, foram vários meses de trabalho, reuniões de adaptação com as famílias, vistorias nos apartamentos, então é gratificante ver que chegamos até aqui e logo será a hora da mudança”, considerou a secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Scheila Pedroso.

Informações oficiais sobre as assinaturas de contratos e todos os processos relacionados ao Nico Baracat são passadas pelo departamento de Habitação às famílias selecionadas, bem como por meio da equipe do Projeto do Trabalho Social. Os moradores da etapa 6, que já concluíram as vistorias dos apartamentos serão os próximos a darem continuidade aos procedimentos e assinarem os contratos.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT