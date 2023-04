Entrega de kits da 4ª Corrida do Legislativo inicia nesta quinta-feira, 20

A 4ª Corrida do Legislativo ocorre no próximo domingo (23), com largada em frente à Câmara Municipal de Cuiabá, às 06h30, e este ano seu percurso será de 8 km de distância, e a partir desta quinta-feira (20), inicia a entrega dos Kits aos participantes.



As inscrições poderão ser feitas até esta quarta-feira (19) ou finalizadas com o preenchimento das 1.800 vagas. Será cobrado o valor de 50,00 e mais 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades filantrópicas.

Os kits contarão com o número de peito, chip eletrônico e camiseta do evento sua retirada irá acontecer na Câmara Municipal de Cuiabá nos dias 20 (Quinta) e 21 (Sexta) com o início da entrega das 14h até as 18h e no dia 22 (Sábado) das 09h00 as 18h00, no dia do evento não haverá possibilidade de entrega dos materiais.

A retirada dos conjuntos deverá ser feita pelo atleta pessoalmente com apresentação obrigatória do documento com foto e comprovante de inscrição.

Para os corredores de primeira viagem, o Dr. João Leopoldo Baçan, médico responsável pelo ambulatório da Casa de Leis, dá dicas para os atletas.

“Recomenda-se a ida ao seu médico de confiança e que se verifique a possibilidade de estar correndo sem problemas como pressão alta, obesidade e problemas articulares. Lembrando que atividade física é fundamental independente da idade da pessoa” falou Baçan.

Quais os benefícios da corrida?

1. Mantém as articulações saudáveis

2. Reduz o risco de diabetes

3. Deixa os ossos mais fortes

4. Fortalece o coração

5. Aumenta a resistência

6- Melhora seu humor

Para mais informação sobre a corrida acesse o site: www.morro-mt.com.br

