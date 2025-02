Equipe da prefeitura de São Luís (MA) conhece gestão do Cuiabá-Prev

Uma equipe técnica da Prefeitura de São Luís (MA) veio a Cuiabá na terça-feira (25) para conhecer o modelo de gestão do sistema previdenciário, o Cuiabá-Prev.

A presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município (IPAM) de São Luis do Maranhão (MA), Manuella Oliveira Fernandes, informou que considera o Cuiabá-Prev um exemplo de eficiência no gerenciamento dos pagamentos dos aposentados e pensionistas.

“O que chamou a atenção foi à infraestrutura, funcionalidade e operacionalização dos processos, sempre atendendo a uma ordem cronológica, dentro dos métodos de planejamento e desenvolvimento social”, destacou.

O assessor especial, Marcos Aurélio Souza Rocha, destacou que a ideia da visita foi incorporar as boas ações de gestão à previdência de São Luis (MA). “Tem muitos resultados positivos que Cuiabá gerou e levaremos a nossa equipe”.

O secretário adjunto especial do Cuiabá-Prev, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, informou que está aberto ao diálogo com os interessados em conhecer o Cuiabá-Prev. “É uma honra receber representantes de outras cidades para compartilhar métodos de gestão eficiente”.

Atualmente, o Cuiabá-Prev detém dois certificados. O primeiro, é o ISO 9001:2015 emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que atesta o sistema de gestão de qualidade. O segundo, é o Pró-Gestão emitido pelo Ministério da Previdência que reconhece as boas práticas no gerenciamento de ativos e passivos, além das medidas de transparência na relação com os segurados e a sociedade.

No Brasil, atualmente, são 2.143 gerenciadores de regimes previdenciários no país. Apenas 262 são certificados pela qualidade dos serviços prestados.

#PraCegoVer#

A matéria é ilustrada com a foto de três pessoas conversando numa sala comercial. No fundo, há um quadro com imagem que remete à natureza.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT