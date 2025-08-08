Equipe de Sinop conhece boas práticas do planejamento orçamentário de Cuiabá

O secretário de Planejamento, Nivaldo Carvalho, recebeu na manhã de quinta-feira (7) técnicos da Prefeitura de Sinop (500 km de Cuiabá) para auxiliar com informações sobre a elaboração de um plano estratégico municipal capaz de equilibrar e planejar a execução orçamentária, bem como atender às políticas sociais definidas a partir do plano de governo do Executivo.

Também participaram da troca de informações a diretora de Planejamento, Silvina Maria dos Anjos, e a diretora de Orçamento, Simone Emilia Cavasine Neves.

A Prefeitura de Sinop foi representada pela diretora executiva de Planejamento, Damaris Bento Ortêncio de Oliveira Santiago. Ela explicou que o objetivo principal da visita institucional foi conhecer as práticas de organização e planejamento orçamentário da Prefeitura de Cuiabá, cujas ideias poderão ser aplicadas em Sinop.

“Viemos conhecer como o planejamento estratégico faz o link do planejamento macro do município com as obrigações do PPA (Plano Plurianual). E também como o programa de gerenciamento do planejamento estratégico do TCE (Tribunal de Contas do Estado) é acoplado a esse planejamento geral do município. São todas ferramentas distintas. Neste momento, como a Prefeitura está reestruturando o planejamento estratégico, queremos entender a construção desse fluxo para chegar ao resultado final”, disse.

O secretário de Planejamento, Nivaldo Carvalho, informou que está de portas abertas para recepcionar municípios interessados em conduzir de maneira eficiente o orçamento público. “Ficamos felizes com essa visita, que é uma prova de reconhecimento da capacidade técnica que a Prefeitura de Cuiabá dispõe”, ressaltou.

Durante a reunião, a diretora de Planejamento, Silvina Maria dos Anjos, fez uma explanação sobre o mapa estratégico de Cuiabá desenvolvido para o período de 2025 a 2029 e sobre o funcionamento do Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico dos Municípios (GPE).

#PraCegoVer

A foto mostra o secretário de Planejamento, Nivaldo Carvalho, sentado em uma cadeira de cor preta, prestando atenção a um diálogo entre servidores da Prefeitura de Cuiabá e da Prefeitura de Sinop. O ambiente é a sala da Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT