Equipe de vereador acompanha obras em praça na Capital

23/08/2023

Cezinha tem indicações atendidas no Planalto e Novo Horizonte

O vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) teve indicações atendidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), para a implantação e revitalização das faixas de pedestres no entorno do Terminal do CPA III.

A demanda é antiga dos moradores do Novo Horizonte, que tinham dificuldade de atravessar a pista. A indicação é mais um fruto do trabalho conjunto do vereador com a Associação dos Moradores do bairro Novo Horizonte.

Já no bairro Planalto, a Semob também implantou redutores de velocidade e a revitalização das faixas de pedestres do bairro Planalto. Os dois pedidos também partiram do vereador Cezinha.

“Durante a semana foi feito o quebra-molas, agora a pintura das faixas na entrada do bairro Planalto e depois eles farão a sinalização dos redutores de velocidade. Esta é uma demanda que os moradores do bairro cobravam há algum tempo”, comentou o vereador nas redes sociais.

Cezinha também destacou nas suas redes sociais o apoio ao esporte amador como a ida a final do “Campeonato Bate Forte”, realizado no mini estádio do bairro Planalto. Ele entregou o prêmio de R$ 5 mil à equipe campeã.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT