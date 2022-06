Equipe do Estado sobrevoa a Resex Guariba-Roosevelt para coibir desmate ilegal

“Quando o governador Mauro Mendes me convidou para ser secretário de Infraestrutura do Estado ele me fez três pedidos. O primeiro deles era para concluir a MT-100, porque era um absurdo aquela estrada não ter sido finalizada até hoje. O nome dessa estrada era incompetência. Hoje estamos entregando o primeiro pedido”.

A declaração é do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, durante a cerimônia de inauguração da rodovia MT-100, nesta sexta-feira (03.06), em Torixoréu. O Governo de Mato Grosso finalizou dois trechos, somando 67,4 quilômetros e a restauração de outro trecho de 45 km.

Com isso, os 289 km entre Alto Araguaia e Araguaiana, passando por Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, Pontal do Araguaia e Barra do Garças já estão asfaltados.

Também foram inauguradas três pontes, uma sobre o Rio Claro, com 40 metros de extensão, outra sobre o Córrego Sete Voltas, com 41,5 metros e a última sobre o Rio Tinhoso, com 50 metros, na qual também foram realizados os acessos, com 1,9 km de extensão.

Outras duas pontes e seus encabeçamentos, entre Barra do Garças e Araguaiana também foram licitadas pela atual gestão, as duas com 30,5 metros de extensão. Uma sobre o Córrego Pitomba está pronta e será inaugurada em breve e a outra sobre o Córrego Ouro Fino está em execução.

“Este é um governo diferenciado, é um governo honesto, trabalhador, competente e que presta serviço à população. Agradeço também a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que se não tivesse tido a coragem de aprovar as reformas, hoje nós não estaríamos aqui entregando essa obra”, afirmou Marcelo.

As obras na MT-100 eram um sonho de mais de 30 anos da população da região do Araguaia. As obras tiveram início em julho de 2013, com a execução de cinco contratos. A atual gestão precisou revisar os projetos para concluir a obra, além de construir cinco pontes de concreto. Também solicitou o estorno de aproximadamente R$ 20 milhões, pagos indevidamente a quatro empresas que não executaram corretamente as obras contratadas. Os processos para a devolução desses valores se encontram judicializados no momento.

Durante a inauguração, o governador Mauro Mendes anunciou que irá licitar a recuperação de um trecho de 37,2 km do asfalto entre Pontal do Araguaia e Torixóreu. A Sinfra-MT também irá licitar em breve a restauração do trecho de 47,4 km da rodovia, entre Barra do Garças e Araguaiana.

Em seu discurso, o secretário Marcelo de Oliveira falou que outro pedido do governador também será inaugurado em breve: a ponte sobre o Rio das Mortes na MT-326, ligando Cocalinho até Nova Nazaré. “Se Deus quiser, daqui a 60 dias nós já estaremos atravessando o Rio das Mortes na maior ponte de concreto já construída até hoje no Estado de Mato Grosso”.