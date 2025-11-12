JUSTIÇA
Equipe do Juvam flagra rinha de galos em residência no bairro Altos da Serra, em Cuiabá
Uma ação do Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam) de Cuiabá, que tem como titular o juiz Emerson Luis Pereira Cajango, flagrou, na segunda-feira (10), uma rinha de galos em pleno funcionamento no bairro Altos da Serra. O flagrante ocorreu após uma denúncia anônima que informava sobre a criação irregular de aves domésticas em área urbana.
Ao chegar ao local indicado, a equipe se deparou com uma estrutura preparada para o combate entre os animais. Havia baias separadas, galos com a espora natural retirada, prática comum nesse tipo de crime para acoplar lâminas artificiais durante as brigas, além de anabolizantes e outros indícios de maus-tratos.
“Encontramos 24 galos presos, muitos com sinais de ferimentos e mutilações. A cena confirmava a existência da rinha e as condições de sofrimento impostas aos animais”, relatou o 1º Sargento PM Marcello Amui, que participou da ação.
A perícia oficial foi realizada pela Politec, que constatou a ocorrência de maus-tratos. Um homem foi conduzido à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) para prestar esclarecimentos. Os animais permaneceram sob responsabilidade do próprio dono, na condição de fiel depositário, até decisão judicial sobre o destino das aves.
De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), submeter animais a maus-tratos é crime, com pena de até cinco anos de reclusão e multa. O uso de galos em rinhas também configura crime de crueldade e pode acarretar sanções penais e administrativas.
O Juvam reitera que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima por meio do disk-denúncia 3648-6880.
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
CSMP divulga lista de inscritos em edital de remoção
CONCURSO DE REMOÇÃO – PROCURADOR DE JUSTIÇALISTA DE INSCRITOS (Art. 33 do RI CSMP)EDITAL DE REMOÇÃO 702/2025-CSMP34ª PROCURADORIA DE JUSTIÇACRITÉRIO: MERECIMENTOPosição Antiguidade Nome do Membro Quinta Parte38 MAURO BENEDITO POUSO CURVO 5ª QUINTA PARTECuiabá – MT, 12 de novembro de 2025.RODRIGO FONSECA COSTAProcurador-Geral de JustiçaPresidente do CSMP
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Corregedoria realiza cerimônia de entrega do Prêmio Selo Cartório Eficiente 2025
Autor: Assessoria de Comunicação
Fotografo:
Departamento: CGJ-MT
Email: [email protected]
Ministério destina R$ 65 milhões em incentivo-permanência a residentes da área profissional da saúde
Previ Sinop discute Política de Investimento de 2026
CSMP divulga lista de inscritos em edital de remoção
Equipe do Juvam flagra rinha de galos em residência no bairro Altos da Serra, em Cuiabá
CCJR aprova reajuste de 6,8% para servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segurança
Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas no Ribeirão do Lipa
A Polícia Civil desencadeou uma ação de monitoramento, que culminou na prisão de um homem, de 24 anos, pelo crime...
Polícia Civil prende preventivamente casal envolvido em crimes físicos e psicológicos contra sobrinhos
Um casal de tios envolvido em uma série de crimes graves praticados contra os sobrinhos de 12 e 13 anos...
Polícia Civil cumpre mandados contra engenheiro investigado por corrupção ativa
A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quarta-feira (12.11), a Operação Escudo Ambiental para cumprimento de dois mandados em...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Previ Sinop realiza análise e homologação das candidaturas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura realiza manutenção com cascalhamento, patrolamento e compactação do solo na Estrada Lívia
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT comemora 25 anos da Escola Superior de Contas com palestra de Steven Dubner
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Peixoto de Azevedo será atendido por mutirão eleitoral para biometria de estudantes e comunidade
-
CIDADES7 dias atrás
Alunos aprendem técnicas de plantio e manutenção de canteiros de hortaliças e plantas medicinais
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove treinamento em comunicação assertiva para servidores do Procon
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia R$ 25 milhões para redução de fila de registros na Anvisa
-
Saúde7 dias atrás
COP30 em Belém: orientações de saúde para visitantes