Equipe do Projeto Acolher realiza ações em prol da Campanha Janeiro Branco no Hospital Municipal São Benedito

A equipe do Projeto Acolher, do Hospital Municipal São Benedito, unidade gerida pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, abraçou a Campanha Janeiro Branco, com a promoção de ações em prol da saúde mental.

Dentre as ações em desenvolvimento, são realizadas roda de conversa, que oportuniza o diálogo, entre as equipes e o facilitador com foco na sensibilização à cultura da saúde mental do trabalhador; orientações nos setores sobre o Janeiro Branco e os cuidados com a saúde mental; realização de dinâmica; uso de plaquinhas que representam o estado emocional; dicas de saúde e equilíbrio buscando práticas de autocuidado e elaboração de frases como dicas para a prática do autocuidado, que ficam o mês todo em um mural para compartilhamento.

Para Paulo Rós, diretor-geral da ECSP, as ações são importantes para mobilizar e sensibilizar frente à importância da campanha, visando melhorar a qualidade de vida no local de trabalho.

“As estatísticas revelam o aumento de transtornos mentais. Então a campanha vem como um alerta, e a gestão por meio do projeto Acolher, adere ao Janeiro Branco, por meio de ações simples, com o objetivo de auxiliar as pessoas a manterem a mente saudável”, informou Rós.

Segundo a psicóloga e responsável técnica da psicologia hospitalar, Flávia Guedes, são frequentes as demandas relacionadas à saúde mental. Só no ano de 2022 foram realizados 10.984 atendimentos.

“ Vale destacar que quanto mais precoce for o tratamento, melhor e mais rápida será a superação da doença mental. Ainda que sejam problemas graves, com o auxílio profissional adequado, há possibilidade de encontrar uma solução eficaz e melhorar a qualidade de vida. É importante as pessoas ficarem atentas aos hábitos nocivos, que comprometem a saúde mental como: reprimir emoções e sentimentos, pensar negativamente, trabalhar demais, fazer comparações constantes, ser perfeccionista ao extremo, se diminuir, alimentar preocupações excessivamente, não dormir o suficiente, se apegar ao passado e levar as coisas para o lado pessoal”, revelou.

Para manter uma boa saúde mental, a psicóloga Flávia Guedes, orienta a adoção de uma alimentação saudável, a realização de terapia, qualidade do seu sono, prática de exercícios físicos, saber escolher com quem se relaciona, prática do amor-próprio e tempo para meditação. Ela alerta, que as formas de tratamento e diagnóstico devem ser realizadas por especialistas, como psicólogos, terapeutas, psiquiatras e neurologistas”, concluiu.