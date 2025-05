Equipe feminina supera limites e se destaca no 3º Desafio de Salvamento Veicular do Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) apresentou, neste sábado (17.5), em São Paulo, o potencial de Mato Grosso para a prática de observação de aves a operadores de turismo ecológico.

A secretária adjunta de Turismo de Mato Grosso, Maria Letícia Costa, se reuniu com operadores da Argentina, Taiwan, Paraguai, Bolívia Uruguai e Colômbia durante o Avistar Brasil, um encontro de observação de natureza de toda América Latina, realizado de 16 a 18 de maio.

A Sedec também levou nove empresários mato-grossenses que atuam no segmento, para que apresentassem seus empreendimentos durante a rodada de negócios. A estratégia foi para mostrar que o Estado é referência nacional e internacional no ecoturismo.

Segundo dados da plataforma eBird, o Brasil abriga atualmente 1.818 espécies de aves, sendo 908 registradas em Mato Grosso — o que representa mais de 50% de todas as espécies do país. Em 2025, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de observação, o Global Big Day, atrás apenas da Colômbia e do Peru. Mato Grosso se destaca nacionalmente, ocupando o 2º lugar no ranking de “líderes de espécie”, com 760 registros. Das cinco novas espécies identificadas no país este ano, uma é do estado: o Torom-de-Alta-Floresta.

Maria Letícia ressaltou que o Estado tem investido em estrutura e capacitação para fortalecer ainda mais o segmento. Nos Estados Unidos, a prática de birdwatching movimenta mais de US$ 40 bilhões por ano, e o crescimento mundial estimado da atividade é de 12% ao ano. Atenta a esse mercado em expansão, a secretária anunciou um plano de qualificação para guias e condutores, atendendo às demandas das prefeituras de Maro Grosso.

“Capacitar esse guia, esse condutor que vai estar com o turista vivendo as experiências no nosso Estado, é essencial e um pedido das prefeituras. Temos municípios que já estão investindo em estrutura, como torres de observação pública como Sinop, e a Secretaria tem buscado descentralizar recursos para que mais cidades possam oferecer esse atrativo gratuitamente aos visitantes”, afirmou.

A secretária também mencionou a produção do documentário “A Marcha das Onças-Pintadas”, gravado em parceria com o cineasta francês vencedor de “A Marcha dos Pinguins”, Emmanuel Priol. O filme, em fase final de produção, será mais uma ferramenta para divulgar internacionalmente as belezas naturais de Mato Grosso.

“Nosso estado é um mosaico de possibilidades: observação de águas, onças, primatas, pesca esportiva, etnoturismo. É difícil falar de tudo num só encontro, tamanha a riqueza que temos. Mas é isso que torna Mato Grosso tão especial e tão promissor para o turismo de natureza”, completou Maria Letícia.

Pioneira na profissionalização da observação de aves em Mato Grosso, Vitória da Riva, fundadora do Cristalino Lodge e da Fundação Cristalino, em Alta Floresta, compartilhou sua trajetória. Ela destacou o papel fundamental da região amazônica do estado na atração de turistas nacionais e internacionais e a importância da conservação ambiental para o desenvolvimento sustentável da atividade.

Segundo Vitória, o segmento de birdwatching era praticado de forma superficial até o início de seu trabalho, em 1992. Desde então, ela estruturou diversas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e consolidou o Cristalino Lodge como um dos principais destinos do país para amantes da natureza.

“Hoje somos reconhecidos tanto no Brasil quanto internacionalmente como referência na observação de aves”, afirmou.

O Cristalino Lodge abriga cerca de 600 espécies de aves. Foi lá, inclusive, que a nova espécie Torom-de-Alta-Floresta foi registrada e classificada. Vitória também destacou o impacto positivo de sua iniciativa ao inspirar outros empreendedores e observadores.

“Eu sou da conservação. Conservo a área para que a vida exista”, concluiu.

