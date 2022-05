Equipe indígena xavante se destaca nos Jogos Escolares Mato-grossenses

Foram prorrogadas até o dia 15 de junho, as inscrições para o Programa Centelha Mato Grosso, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat).

O programa tem o objetivo de estimular tanto a criação de empreendimentos e processos inovadores quanto o incentivo ao desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços), capazes de agregar novas tecnologias a setores estratégicos do Estado.

Em Mato Grosso, o Centelha é executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), autarquia ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

Serão destinados, em apoio às propostas aprovadas, o valor global de R$ 3 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) e R$ 1 milhão proveniente de contrapartida do Governo do Estado, via Fapemat.

Nesta edição, serão selecionados 50 projetos de inovação. Cada um será contemplado com até R$ 60 mil. Também serão concedidas bolsas no valor de até R$ 26 mil, com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para apoio técnico, capacitação e networking. As regras para participação e inscrição podem ser acessadas no site https://programacentelha.com.br/mt.

Pelo edital, as propostas poderão ser inscritas por pessoas físicas, com 18 anos completos até a data de publicação do edital, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital, e faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões, sediadas em Mato Grosso.

Durante a etapa de seleção, os empreendedores participantes passarão por três fases. A primeira será a submissão de Ideias Inovadoras. A segunda, a construção de um Projeto de Empreendimento. Já a terceira será a elaboração de um Projeto de Fomento. Ao longo das etapas, os empreendedores receberão capacitações para aprimorar os projetos inovadores, além de suporte e feedback dos avaliadores.

A previsão é de que, em todo o Brasil, sejam investidos mais de R$ 97 milhões, sendo R$ 74 milhões pelo MCTI/FNDCT e R$ 23 milhões pelos Estados parceiros. O Centelha também é uma iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e Fundação CERTI.