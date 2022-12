Equipes assistenciais do Hospital São Benedito participam de palestras orientativas sobre os cuidados com os pacientes pré e pós-operatórios

As equipes assistenciais do Hospital Municipal São Benedito (HMSB) participaram dias 28 e 29/11, de palestras orientativas sobre os cuidados com os pacientes pré e pós-operatórios da ortopedia e neurocirurgia. A ação foi desenvolvida pelos setores de Coordenação Assistencial, Equipe de Cuidados com a Pele e Núcleo da Educação Permanente.

O intuito das palestras ‘in loco’ é reforçar as medidas biopsicossociais a fim de prevenir lesões e acelerar o processo de recuperação e alta hospitalar dos pacientes internados na unidade.

Segundo o diretor-geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o Hospital Municipal São Benedito, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, médicos residentes e visitadores e a equipe da Comissão de Curativos ministraram para os enfermeiros assistenciais e equipes, palestras e demonstrações sobre cuidados com os pacientes.

“Muitas pacientes já dão entrada no hospital com a lesão, antes do procedimento cirúrgico, então é importante reforçar este cuidado. Como estamos na Semana de Prevenção de Lesão Por Pressão, preparamos uma programação voltada ao tema. Nosso foco é o bem-estar dos pacientes, conforme as premissas da gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro”, destacou Rós.

A coordenadora assistencial do Hospital São Benedito, Thuany Giraldo, ressalta a importância de abranger as equipes assistenciais como um todo, visando à qualidade durante a internação, evitando prolongamento da hospitalização, além das orientações ao próprio paciente pós alta, a fim de dar continuidade no cuidado.

Segundo o palestrante, médico intensivista, Rodolfo Novaes, o tema abordado causa sensibilização quando mostrado os resultados do cuidado com a pele. “Os benefícios são imensos em favor do paciente, se as ferramentas forem realizadas de maneira correta, principalmente quando se trata de pacientes idosos e instáveis, o cuidado deve ser redobrado”, pontuou.

Para os enfermeiros supervisores da Equipe de Cuidado com a Pele, Everson Couto e Renata Conceição, o acompanhamento dos pacientes deve acontecer diariamente. “Acolher, observar, avaliar, realizar os cuidados e promover subsídios que forneçam uma assistência qualificada, são fatores primordiais para reabilitar o paciente com lesão de pele”, destacaram.

O enfermeiro Leiliel Jorny, participou das palestras orientativas. “Achei pertinente o tema, principalmente porque abordou a autonomia dos enfermeiros assistenciais para a prescrição dos cuidados com os pacientes. Houve essa dúvida, mas que foi esclarecido sobre a legalidade e o respaldo do profissional enfermeiro quanto a essa atribuição”, finalizou.