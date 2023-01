Equipes de operacionalização e limpeza de bueiros atenderão cinco regiões da capital nesta semana

Depois da Prefeitura de Cuiabá retomar a autonomia administrativa na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o prefeito Emanuel Pinheiro, determinou ao novo secretário da pasta, a elaboração e apresentação de um plano de ação emergencial nos próximos 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Essa é uma das medidas anunciadas pelo gestor, durante coletiva realizada na segunda-feira (9).

“Precisamos dar sequência no trabalho de melhoria e humanização na saúde que já estávamos realizando. Infelizmente, esse período de intervenção interrompeu as ações em andamento e só causou estragos na pasta, com nomeações equivocadas, informações inverídicas e depredação do patrimônio público com subtração de equipamentos e documentos”, disparou o gestor. Ele citou ainda que em menos de seis dias úteis, o gabinete de intervenção apresentou um falso relatório, com dados fabricados, apenas visando a ‘criação de uma narrativa do caos’.

Dentre as prioridades do prefeito estão a manutenção do concurso público, aquisição de medicamentos e insumos, atuação de número suficiente de médicos nas unidades de saúde e o pagamento do salário e gratificações aos servidores públicos.

Segundo o novo secretário de Saúde, médico ortopedista e traumatologista, Guilherme Salomão, a gestão municipal deixou quase R$ 3 milhões para compra emergencial de medicamentos.

O novo secretário de Saúde, que já foi diretor do antigo Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, e atuou nas unidades de saúde (UPAs e Policlínicas). “Conheço a realidade da saúde pública do município e do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), quero trazer soluções para a administração municipal, tenho experiência e acredito que vamos avançar ainda mais na gestão Emanuel Pinheiro”, ressaltou.

Guilherme Salomão, também responderá interinamente pela Secretaria Adjunta de Planejamento e Operações. O atual secretário de Planejamento da Prefeitura de Cuiabá, Éder Galiciani, vai atuar como secretário adjunto de Gestão da SMS.

Gilmar Cardoso, que respondia pela Secretaria Adjunta de Gestão da SMS, passará a responder pelo Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos (CDMIC). Flávia Guimarães será a secretária adjunta da Atenção Secundária. Flávia, que é doutoranda em Saúde Coletiva, já respondeu pela Pasta na condição de secretária adjunta de Atenção Primária. Para exercer a função de secretária adjunta de Atenção Primária, o prefeito designou Roseli Barranco, que era coordenadora da Saúde Bucal.