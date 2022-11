Equipes e atletas campeãs mato-grossenses representam o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros

Depois de garantir os títulos de campeões e campeãs mato-grossenses, estudantes de 12 a 14 anos embarcaram, nesta terça-feira (01.11), para o Rio de Janeiro (RJ), onde representam o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s). A primeira fase da competição nacional vai de 02 a 08 de novembro, com disputas nas modalidades de basquete, futsal, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Nesse primeiro traslado, a delegação mato-grossense conta com mais de 100 estudantes, oriundos de escolas públicas e privadas de vários municípios do Estado. A participação é coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com a Federação Mato-grossense de Desporto Escolar (FMDE).

“Durante praticamente um ano, organizamos as seletivas regionais e estaduais, e agora chegamos a essa grandiosa logística, enchendo o aeroporto de jovens atletas, que se consagraram campeões estaduais. Estamos muito felizes em fazer parte desse momento e contribuir para o futuro do esporte em Mato Grosso”, enfatiza o titular da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Com representantes em todas as modalidades, a segunda parte da delegação, composta por cerca de 150 estudantes, embarca para o Rio de Janeiro (RJ) na próxima terça-feira (08.11). De 09 a 14 de novembro, ocorrem as disputas de atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, handebol, natação, voleibol e wrestiling.

Os jovens atletas mato-grossenses desfrutam de uma estrutura de alto nível, com hospedagem, transporte e alimentação garantidas pela organização do evento. Os locais de competição são os mesmos das Olimpíadas 2016 – os complexos esportivos do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, da Universidade da Força Aérea (UNIFA) e da Arena da Juventude, em Deodoro, na zona oeste da capital fluminense.

Além da jornada esportiva, os estudantes podem participar de diversas atividades no centro de convivência, localizado no Parque Olímpico, e da programação de turismo cultural pela cidade.

A competição nacional

Os Jogos Escolares Brasileiros são organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Com disputas oficiais em 17 modalidades, o evento reúne quase seis mil estudantes-atletas de 12 a 14 anos.

Todas as 27 Unidades Federativas são representadas no evento, que, muito além da competição, garante intercâmbio esportivo e cultural. Com participação de atletas de cada gênero em todas as modalidades, a competição nacional será seletiva para o campeonato sul-americano, a ser realizado no fim de 2022, aqui no Brasil.

A cerimônia oficial de abertura será nesta quinta-feira (03.11), às 19h. Toda a programação pode ser acompanhada por meio de transmissão ao vivo pelo canal de YouTube JogosEscolaresBrasileirosJEBs.

Fonte: GOV MT