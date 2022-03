“Era minha cobrança diária”, afirma primeira-dama sobre entrega de casas populares

O Governo de Mato Grosso entregou 350 casas populares do Residencial Vida Nova II, no município de Lucas do Rio Verde, nesta terça-feira (22). Esse era um sonho que havia sido interrompido com a paralisação das obras em 2013.

Durante a fala do governador Mauro Mendes, ele destacou que essa era uma cobrança diária da primeira-dama Virginia Mendes, que não pode estar presente no evento, mas se sentiu realizada com as entregas das unidades habitacionais.

“Essa era uma das minhas prioridades como primeira-dama. O fato é que o Governo do Estado passava por uma crise financeira em função da pandemia, mas tínhamos a certeza de que quando isso fosse superado, a nossa gestão conseguiria finalizar as obras e concluir as entregas das casas. Estou muito feliz porque sei que o sonho de toda família é ter o seu próprio lar”, afirmou Virginia Mendes.

PARCERIA

As casas do Residencial Vida Nova II, no município de Lucas do Rio Verde, é uma parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. Elas fazem parte do programa nacional Verde e Amarelo, antigo Minha Casa, Minha Vida.

O convênio inicialmente foi firmado entre prefeitura e União, mas o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) destinou R$ 2,2 milhões para a execução de projetos de saneamento e conclusão das obras.