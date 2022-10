“Era muito difícil conseguir emprego. Infelizmente, a discriminação existe”, relata servidora transexual do projeto Incluiabá

A entrada do Palácio Alencastro foi o local escolhido para realização da ‘Feira Integrativa do Servidor Público de Cuiabá’ nesta sexta-feira (28). No dia em que se comemora o dia nacional dos servidores públicos. Como iniciativa de agradecimento e valorização aos mais de 23 mil colaboradores, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Gestão, organizou o projeto que gera oportunidades para que que talentos do artesanatos, venda de roupas, comidas típicas, dentre outros, tivessem espaço. A abertura do evento foi realizada pelo coral da Secretaria Municipal de Educação.

A coordenação do evento registrou a participação de mais de 40 expositores, sendo a expectativa de início superada. A estimativa inicial era de adesão de vinte expositores.

Nesta sexta-feira (28), quem passar pelo local, poderá conferir uma grande variedade de produtos, com a preços acessíveis.

Quem veio mostrar um pouco de uma paixão e que virou negócio, foi a servidora Tiara Pacheco, lotada na Secretaria de Educação. Acompanhada da cunhada e sócia da Cinderela Calçados, conta que resolveu participar para apresentar um pouco das coleções que são produzidas artesanalmente.

“Temos pouco tempo que abrimos o nosso negócio. Por enquanto, estamos apenas com vendas on line e delivery. Os preços são bem acessíveis, com numerações que vão do 34 ao 42. Estamos começando aos poucos, mas temos a intenção de expandir cada vez mais. Essa Feira do Servidor está sendo um ótimo espaço pra gente fazer o nosso comercial.

Outro também que marcou presença com o tradicional francisquito, casadinho e biscoitinho de nata, o servidor efetivo, Judson Roberto de Almeida, que atua perante à Coordenadoria Técnica de Monitoramento Funcional.

“Essa é uma prática que veio da minha avó e que teve continuidade com a minha mãe. Agora, minha esposa e filha se dedicam à fabricação. Sempre que tenho oportunidade, faço questão de participar. Acredito que com isso, a gente incentiva aqueles que desejam iniciar com a venda de produtos, para ajudar na renda familiar. A iniciativa da Prefeitura e a Secretaria de Gestão foi fantástica. Todos ficamos muito felizes”, contou Judson.

Opções de comidas típicas não faltaram. A tradicional aria Isabel, acompanhada do feijão empamonado foram os destaques de servidores da Coordenadoria Técnica de Provimento e Desligamento de Pessoas da Gestão.

Também foram ofertadas, tortas salgadas e o delicioso pudim de leite condensado. “Resolvemos unir nossas aptidões e trazer para Feira o que temos a oferecer de dotes culinários. É um momento de confraternização. Celebrar o dia 28 de outubro todos juntos. Ficamos cheios de expectativas. Espero que essa seja a primeira de muitas”, agradeceu Celsa Cristina dos Santos Pereira, servidora da Gestão e coordenadora Técnica de Provimento e Desligamento de Pessoas.

“Tem de tudo um pouco. Artesanatos, peças religiosas, enfeites natalinos, brechós, roupas infantis, bolsas, semi joias, pratas, biscoitos e doces. É bonito ver esses corredores lotados de servidores, cada um com o seu talento e aptidão. Nada mais justo que celebrar o dia 28 de outubro com um evento dessa envergadura. É a oportunidades que essas pessoas tem de apresentar os seus produtos. O nosso prefeito Emanuel Pinheiro prioriza isso, a integração e a valorização do funcionalismo público. O nosso muito obrigado, a todos aqueles que abraçaram a nossa ideia e fizeram um evento tão bonito”, declarou a secretária municipal de Gestão, Ellaine Mendes.

As celebrações do dia do Servidor Público foram bem variadas. A programação da semana especial começou com o tradicional ‘Pedal da Semob’, realizado na última terça-feira (25), e contou com a participação de mais de 500 pessoas. Com sorteios de três bicicletas e brindes.

Na quinta-feira (27), o momento especial foi dedicado à saúde dos servidores. Foram ofertados serviços de Reiki, Auriculoterapia, Ikebana, florais, aferição da pressão arterial e testes de glicemia.

Além da Feira Integrativa, foi oferecido um delicioso café da manhã.

“O nosso muito obrigado a todos os servidores públicos da capital. Isso demonstra a nossa preocupação e cuidado com esses trabalhadores que tanto contribuem para transformação de uma cidade melhor para se viver. Parabéns, parabéns e parabéns. Um servidor motivado executa os trabalhos com excelência e dinamismo”, finalizou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.