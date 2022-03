Escola Cívico-Militar Cuiabana Prof.ª Maria Dimpina é destaque nacional

No dia da Escola – 15 de março, a Escola Cívico-Militar Cuiabana Prof.ª Maria Dimpina Lobo Duarte foi um dos destaques no site do Ministério da Defesa, na matéria que tratou sobre o reconhecimento de professores e pais ao modelo de ensino.

A data marca a importância de promover uma educação de qualidade a fim de combater desigualdades e viabilizar oportunidades. Nesse sentido, pais e professores do Brasil reconhecem as contribuições do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM) ao ensino. Presente em 25 estados e no Distrito Federal, o Programa beneficia, aproximadamente, 85 mil alunos em todo o Brasil.

Para a diretora Taciane Garcez Mauricio, da escola Professora Maria Dimpina Lobo Duarte, em Cuiabá, a integração cívica e social amplia a visão dos alunos para a reflexão e na tomada de melhores decisões. “Os estudantes passaram a adorar a presença e os ensinamentos que eles [militares] proporcionam. Além dos militares fazerem o monitoramento das salas, auxiliando na disciplina, eles trabalham o Projeto Valores, que tem como princípios básicos: civismo, dedicação, excelência, honestidade e respeito”, exemplificou.

Considerada como um case de sucesso no Programa a escola atende 546 estudantes, distribuídos em 17 turmas do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. A unidade conta com 10 militares da reserva das três forças – Marinha, Aeronáutica e Exército. Os militares auxiliam na acolhida e encaminhamento dos estudantes as salas de aula além do monitoramento e disciplina, com o Projeto Valores.

“Acreditamos que os militares têm contribuído para a redução da evasão escolar com a busca ativa e o monitoramento dos familiares junto com a equipe pedagógica. O modelo de escolas cívico militares vem para agregar valores ao processo pedagógico, importante para o resgate de uma educação de qualidade”, disse a diretora Taciane Garzer Maurício.

Além de estampar uma matéria no site do Ministério da Defesa, a entrevista com diretores das escolas-militares será exibida durante o noticiário do Governo Federal, Hora do Brasil, desta quinta-feira (17).

Programa

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM) é uma parceria entre os Ministérios da Defesa (MD) e da Educação (MEC), voltado para escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e alunos em situação de vulnerabilidade social.

As escolas cívico-militares (ECIM) são inspiradas nos padrões de ensino adotados pelos colégios militares e atendem às diretrizes do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, assim como as demais escolas do país, mas contam com o benefício adicional da gestão colaborativa dos militares, para melhoria do ambiente escolar e da qualidade do ensino.