Escola da Magistratura promove evento cultural dedicado a Manoel de Barros na próxima sexta-feira

A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso Desembargador João Antônio Neto (Esmagis-MT) realiza, na próxima sexta-feira (23 de junho), o 1º Sarau Prosa, Poesia e Justiça – Edição Manoel de Barros. A iniciativa marca os 38 anos de investimentos em capacitação de juízes(as) e desembargadores(as), celebrado no último dia 13 de junho. O evento será realizado de maneira presencial, a partir das 16h, na sede da Escola.

Segundo a diretora-geral da Esmagis-MT, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, o evento cultural envolverá declamação de poesias do poeta cuiabano, a qual será realizada por magistrados e magistradas do Poder Judiciário de Mato Grosso, bem como seus familiares.

A programação também prevê uma exposição sobre vida e obra de Manoel de Barros feita pela professora Maria Cristina de Aguiar Campos, ocupante da Cadeira 16 da Academia Mato-Grossense de Letras. Ainda na celebração de mais um ano da Esmagis, haverá a exposição de livros escritos por juízes e juízas de Mato Grosso.

“Além de comemorar os 38 anos de total dedicação à efetivação do treinamento continuado de magistrados e magistradas, esse evento também objetiva o convívio social entre os integrantes do Poder Judiciário, marcado pelo encontro de ações artísticas diversificadas”, enfatizou Helena Ramos, organizadora da iniciativa.

A diretora ressalta ainda que “a ação vai ao encontro da missão da Esmagis-MT, qual seja promover e efetivar a capacitação continuada dos magistrados mato-grossense em prol do aprimoramento da prestação jurisdicional, mediante auxílio no processo de integração dos novos juízes à carreira, com cursos de formação durante o período de vitaliciamento. Isso é o que buscamos com eventos integrativos e pedagógicos como esses.”

O evento é aberto a magistrados(as), assessores(as) e servidores(as) do Poder Judiciário, além de parceiros do Sistema de Justiça e escola parceiras.

A Escola – A Esmagis-MT foi criada pela resolução Resolução nº. 10/85, de 13 de junho de 1985, aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A primeira sede da escola foi montada na própria estrutura do TJMT, com apenas uma secretaria e com aulas ministradas no Salão Nobre do Tribunal. O desembargador João Antônio Neto foi o primeiro diretor da instituição de ensino, por isso, nomeia o espaço educacional.

Em 2006, a escola tornou-se órgão integrante do Poder Judiciário de Mato Grosso nos termos da Lei Complementar 257/06. A medida atendia à determinação do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais estaduais ofertassem curso de formação inicial e capacitação continuada aos magistrados. O desembargador Márcio Vidal foi o primeiro diretor da escola já institucionalizada.

Ao longo desses anos, a Escola passou por muitas mudanças, acompanhando as evoluções do processo de trabalho e tecnológica do Judiciário no que diz respeito a atualização de normas técnicas e sociais.

Atualmente, possui sede própria no TJMT com secretaria e sala de aula equipadas; corpo docente cativo (juízes colaboradores; regulamentações para o bom andamento dos serviços; portal de notícias próprio (https://esmagis.tjmt.jus.br/); Instagram (@tjmtoficial); bem como a medalha Desembargador Mauro José Pereira, a qual condecora aqueles que contribuem com o aperfeiçoamento da magistratura estadual.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Imagem horizontal e colorida. Ao fundo, foto do poeta Manoel de Barros. Abaixo, livro com folhas em formato de coração. Texto: 1º Sarau Prosa, Poesia e Justiça – Edição Manel de barros & Celebração do Aniversário da Esmagis-MT. 23/06/2023, das 16h às 19h, na Esmagis-MT. Peça assinada pelos logos do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Esmagis.

