Escola de Governo abre inscrições para capacitação em gestão de documentos no Sigadoc

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulga, nesta quinta-feira (27.2), o resultado preliminar dos 100 estudantes que participarão da terceira edição do programa de intercâmbio MT no Mundo.

O secretário Alan Porto observa que todos os estudantes regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do ensino médio, no ano letivo de 2024 e de 2025, estão automaticamente inscritos e concorrerão às vagas para o programa.

“O sucesso da edição anterior e o aprimoramento do programa geram expectativas ainda mais otimistas para o futuro. A continuidade desse intercâmbio enriquecerá ainda mais a formação dos jovens estudantes e dos professores que participam do programa”, destaca o secretário.

Os participantes do MT no Mundo têm todas as despesas pagas pelo Governo do Estado para participar de uma experiência de intercâmbio em um país de língua inglesa por três semanas. Com a terceira edição, os investimentos no programa alcançaram mais de R$ 16 milhões.

Para o grupo 1 serão selecionados 64 estudantes, obedecendo a disponibilidade de vagas por Diretoria Regional de Educação (DRE) da qual o estudante fez parte no ano letivo de 2024, conforme o Anexo II do edital.

Já no grupo 2, serão selecionados os 36 primeiros colocados na avaliação de saída de 2024, com a nota calculada em TRI (proficiência), obedecendo a disponibilidade de vagas por DRE. A nota será composta pela somatória do Sistema Estruturado de Ensino e da Plataforma Letrus.

Além do curso com 30 aulas semanais de 40 minutos cada e material didático, os participantes terão teste de nivelamento de entrada e de saída, certificado de conclusão e cartão de transporte público no país estrangeiro de destino no trajeto da acomodação à escola.

O Estado, além de custear todas as despesas com a preparação, também irá arcar com os custos de emissão de documentos, viagem, translado, hospedagem, alimentação, chip de celular com acesso à internet, cartão de transporte público no país estrangeiro e entre outras despesas.

“Os estudantes que se enquadram no perfil do Intercâmbio MT no Mundo devem ler o edital na sua totalidade e ficar atentos aos prazos de todas as etapas”, orienta Juliana Taborelli, líder da Política de Línguas Estrangeiras da Seduc.

O programa faz parte da Política Educacional de Línguas Estrangeiras da Seduc, uma das 30 políticas que compõem o Plano Educação 10 Anos, que busca posicionar a Rede Estadual entre as cinco mais bem avaliadas do país até 2026.

Fonte: Governo MT – MT