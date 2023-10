Escola de Governo abre inscrições para curso de gamificação no serviço público

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da adjunta de Escola de Governo, abre as inscrições para o curso inédito de Gamificação no Setor Público’. Os encontros ocorrem de maneira presencial, nos dias 24 e 25 de outubro, no período matutino, na sala de aula do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ao todo são ofertas 40 vagas e as inscrições vão até o dia 22 de outubro ( clique aqui ).

A gamificação é o processo de trazer conceitos relacionados ao mundo dos jogos para os trabalhos do dia a dia. Termos como ranking, vida, pontos, feedback e bônus são muitos utilizados nesses contextos. A dinâmica da gamificação também é empregada nos Desafios de Inovação, propostos pelo Outubro Movimente.

“A ideia da gamificação, aplicada ao serviço público, é fazer com que os servidores resolvam questões relacionadas às suas respectivas áreas, de maneira mais lúdica e dinâmica”, ressalta a gerente do Laboratório Central de Inovação em Práticas Públicas (LabSin) e facilitadora do curso, Alessandra Oliveira.

O objetivo da capacitação é apresentar aos participantes os conceitos básicos da gamificação e sua utilização no setor público, a fim de tornar os processos mais ágeis e rápidos. Todos os servidores do Estado podem participar das aulas no TCE.

O conteúdo programático é distribuído em três fases. A primeira discute os conceitos da gamificação, elementos de jogos e perfil do jogador. Em seguida, são apresentados casos de aplicação da gamificação em setores do serviço público. Na última etapa, os participantes terão o primeiro contato com as ferramentas utilizadas no processo.

Os interessados podem se inscrever por meio deste link até 22 de outubro.