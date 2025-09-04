Escola de Governo abre inscrições para curso de postura do atendimento público

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para mais um curso presencial. Trata-se da formação “A nova postura do atendimento ao público”, com a facilitadora Sirlei Theis. São ofertadas apenas 20 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro, clicando aqui.

A capacitação é exclusiva para servidores de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Com 08 horas-aula, o curso ocorrerá na sede da Escola de Governo, nos dias 17 e 18 de setembro, das 8h às 12h.

O objetivo do curso é fortalecer a atuação dos servidores estaduais no atendimento ao cidadão, por meio do desenvolvimento de uma comunicação clara, empática, representativa e alinhada à missão institucional.

Esta é a quarta turma da capacitação conduzida por Sirlei Theis, especialista em comunicação, oratória e atendimento ao público, e também responsável pelo curso ‘Imersão Oratória de Impacto’

Os participantes que cumprirem 75% da carga horária e as atividades propostas receberão certificado. Vale lembrar também que a confirmação de inscrição será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo a data da capacitação. Para isso, é imprescindível que os interessados mantenham seu e-mail e telefone atualizados no sistema de inscrição.

Fonte: Governo MT – MT