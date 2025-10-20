Connect with us

MATO GROSSO

Escola de Governo abre inscrições para curso EaD sobre Linguagem Simples

Publicado em

20/10/2025

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, abriu nesta segunda-feira (20.10) as inscrições para o curso “Linguagem Simples em Governo: conceitos e aplicações”. A formação será realizada de 3 a 30 de novembro, na modalidade EaD, pela plataforma Google Classroom. As matrículas podem ser feitas até 29 de outubro e estão disponíveis 300 vagas destinadas aos servidores do Poder Executivo Estadual.

Com carga horária de 20 horas, o curso tem como objetivo capacitar os servidores para aplicar os princípios da Linguagem Simples na produção, revisão e adaptação de textos e documentos institucionais, promovendo clareza, transparência e efetividade na comunicação pública. A formação será conduzida por Beatriz Macedo, uma das responsáveis pela temática na Seplag, e contará com quatro módulos: introdução à linguagem simples; planejar: antes de escrever; desenvolver: técnicas de reescrita e clareza textual; e avaliar: testes e revisões.

Segundo Larissa Duarte, servidora da Seplag e responsável pela Gerência de Simplificação dos Serviços Públicos ao Usuário, a oferta do curso EaD marca uma nova etapa na política de Linguagem Simples do Governo de Mato Grosso.

“Esse curso será o pré-requisito para as próximas oficinas presenciais, o que vai otimizar o tempo e ampliar o alcance das capacitações. Assim, quando o servidor chegar à oficina, já estará familiarizado com a base teórica e poderá se dedicar integralmente à prática. Além disso, essa capacitação vem consolidar uma política pública que já está em expansão em Mato Grosso e que tem transformado a forma como o Estado se comunica com o cidadão”, explicou Larissa.

A iniciativa integra as ações previstas no Decreto Estadual nº 1.377/2025, que regulamenta a adoção da Linguagem Simples no âmbito do Poder Executivo. Desde o lançamento do Guia de Linguagem Simples e de sua live de apresentação, realizados em março de 2025, a Seplag tem promovido diversas atividades voltadas à disseminação dessa prática, como o circuito de palestras “Linguagem Simples: desvendando o poder da simplicidade na comunicação” realizado em agosto no auditório Clóvis Vetoratto, que reuniu cerca de 250 servidores e contou com palestrantes de renome nacional.

Oficina de Linguagem Simples na MTI

Ao longo do ano, a Seplag também promoveu oficinas de Linguagem Simples em diversos órgãos e entidades estaduais, como Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (Politec), Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) e Controladoria-Geral do Estado (CGE), além de duas turmas específicas voltadas a ouvidores. Em outubro, está prevista mais uma oficina, desta vez na Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI).

A oficina da MTI será presencial, na Escola de Governo no dia 22 de outubro, no período matutino, e disponibilizará 30 vagas. A programação abordará conceitos de linguagem simples, planejamento da escrita, desenvolvimento de técnicas de reescrita e clareza textual, além de atividades práticas de avaliação e revisão.

A Linguagem Simples é, ao mesmo tempo, um movimento social e uma técnica de comunicação, que busca tornar as informações públicas mais acessíveis, inclusivas e compreensíveis à população. Ela defende o direito de todas as pessoas entenderem as informações que impactam sua vida em sociedade e terem acesso igualitário aos serviços e políticas públicas. Trata-se de um conjunto de diretrizes e etapas aplicadas para uma comunicação pública mais clara e efetiva. Portanto, ao priorizar a compreensão das pessoas, a linguagem simples melhora o atendimento e a entrega dos serviços públicos, garantindo maior inclusão social e o exercício da cidadania.

Os órgãos e entidades públicas do Estado de Mato Grosso que desejarem solicitar uma oficina de Linguagem Simples podem encaminhar ofício para a Coordenadoria do Escritório Central de Processos de Negócios (CECPN), entrando em contato pelo e-mail: [email protected].

Serviço
O que? “Linguagem Simples em Governo: conceitos e aplicações”
Quando? 3 a 30 de novembro
Como? Na modalidade EaD pela plataforma Google Classroom
Inscrição: De 20 a 29 de outubro, neste link.
Outras informações: Saiba mais sobre Linguagem Simples e acesse o Guia neste link.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

MATO GROSSO

Seaf fortalece agricultura familiar com novas entregas para 14 municípios

Published

31 minutos atrás

on

20/10/2025

By

Nesta segunda-feira (20/10), às 15 horas, na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), entrega caminhões basculantes e caminhões-pipa a 14 municípios de diferentes regiões do estado. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios, totalizando um investimento de R$ 10,4 milhões.

As entregas fazem parte do programa de fortalecimento da infraestrutura da agricultura familiar, garantindo mais eficiência na logística de escoamento da produção, no transporte de insumos e no abastecimento de água em comunidades rurais.

Os municípios contemplados são: Barra do Garças; Dom Aquino; Juscimeira; Luciara; Mirassol D’Oeste; Nova Brasilândia; Rondonlândia; Santa Cruz do Xingu; São Pedro da Cipa; Vila Bela da Santíssima Trindade; Alto Taquari São José do Povo; Porto dos Gaúchos e Araguaiana.

Com os novos veículos, os municípios poderão atender melhor às demandas dos pequenos produtores, principalmente nas ações de transporte de calcário, areia, cascalho, água e outros materiais usados na recuperação de estradas vicinais e no apoio à produção agrícola.

Serviço

Seaf fortalece agricultura familiar com novas entregas para 18 municípios

Data: 20/10
Horário: 15h
Local: Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM)
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3290 – CPA – Cuiabá/MT

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

MATO GROSSO

Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra Remo na sexta-feira (24)

Published

2 horas atrás

on

20/10/2025

By

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores da Carteira de Identificação do Autista a um camarote da Arena Pantanal. O sorteio é válido para a partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Remo, que ocorre na próxima sexta-feira (24.10), às 20h35.

A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os interessados podem se inscrever até às 9h da manhã da quinta-feira (23), por meio de formulário disponibilizado no site da Setasc – clique aqui para se inscrever. Um dos campos a serem preenchidos requer o número da Carteira de Identificação do Autista.

O sorteio será realizado na quinta-feira (23), logo após o encerramento das inscrições, a partir dos nomes inscritos no formulário. Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira de Identificação do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio será realizado para ocupar a vaga aberta.

Além da confirmação da inscrição na Carteira de Identificação do Autista, é necessário fazer o cadastro no FacePass para ter acesso à Arena Pantanal.

Carteira de Identificação do Autista

O documento é emitido de forma gratuita pela Setasc e contém informações específicas e qualificadas da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o contato de emergência e, caso haja, informações de seu representante legal/cuidador.

O cadastro da Carteira de Identificação do Autista é realizado pelo aplicativo MT Cidadão, na modalidade digital e/ou física (impressa). O prazo para a emissão da carteira digital é de cinco dias a contar do envio da documentação via aplicativo, análise e aprovação pela equipe da Setasc. Já para a emissão da carteira física, o prazo é de até 30 dias.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 98421-4080 / (65) 3613-5711 ou no site da Setasc.

FacePass

O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (19.10), um homem, de 25 anos, suspeito por...
SEGURANÇA20/10/2025

Polícia Civil prende homem que matou colega de trabalho por ciúmes da ex-companheira

A Polícia Civil prendeu, no sábado (18.10), um homem, de 28 anos, em Paranatinga, acusado de matar o colega de...
SEGURANÇA20/10/2025

Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262