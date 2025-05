Escola de Governo abre inscrições para curso sobre direitos fundamentais constitucionais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza, nesta quarta-feira (14.5), a partir das 9h, a abertura do 3º Desafio de Salvamento Veicular. O evento reunirá equipes de militares para uma competição técnica que simula o resgate e salvamento de vítimas presas às ferragens após acidentes automobilísticos.

O desafio será realizado no estacionamento do Pantanal Shopping, em Cuiabá, durante todo o dia, e segue até a sexta-feira (16.5). Ao longo dos três dias do evento, serão utilizados 22 veículos para simular diversos cenários de acidentes com o máximo de realismo, visando aproximar a ação dos militares das situações enfrentadas no serviço operacional.

O objetivo é testar a habilidade e agilidade dos bombeiros militares, promovendo a padronização de procedimentos e o aprimoramento das técnicas de salvamento veicular. Ao todo, 64 bombeiros militares, divididos em 10 equipes representando todas as unidades operacionais do Estado, participarão diretamente do desafio.

O evento é gratuito e aberto ao público interessado em acompanhar as ações dos bombeiros militares. O major BM Rivaldo Miranda de Andrade, coordenador do desafio, estará disponível no local para esclarecimento de dúvidas.

Serviço | Corpo de Bombeiros promove 3° Desafio de Salvamento Veicular a partir desta quarta-feira (14)

Data e horário: Quarta-feira (14.5), a partir das 9h | Demais dias: a partir das 9h

Local: Estacionamento do Pantanal Shopping – Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 – Jardim Aclimação, Cuiabá.

Fonte: Governo MT – MT