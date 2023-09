Escola de Governo abre inscrições para segunda turma do curso Noções de Licitação, Contrato e Risco

O governador Mauro Mendes estará, nesta terça-feira (26.09), em Porto Alegre do Norte para a assinatura da ordem de serviço do início de asfaltamento da BR-158, na região do Vale do Araguaia. O ato será no Parque de Exposição de Porto Alegre do Norte, às 10h.

Participam da assinatura da ordem de serviço os ministros Renan Filho, dos Transportes, e Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária.

O asfalto na BR-158, no contorno da reserva indígena Marãiwatsédé, garantirá uma ligação direta para os municípios de Alto Boa Vista e Serra Nova Dourada.

Além desses, dependem do asfalto da BR-158 os municípios que estão acima do trecho sem asfalto: Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu e Vila Rica.