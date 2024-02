O projeto social Pedal Além da Visão, que reúne ciclistas, sendo a maioria Pessoa com Deficiência Visual, retoma suas atividades a partir do dia 20 de fevereiro, pelas ruas de Cuiabá. Com o fomento da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o projeto conta com biciletas duplas e triplas para realizar trajetos de curta e longa distância, sempre às terças e quintas-feiras.

Às terças-feiras, o local da saída é a Alameda 6, no bairro CPA III, às 19h. O percurso inicial é de 12 km até a Orla do Porto, e, de lá, os participantes seguem juntos com o Pedal da Semob em mais 26 km de pedalada. Nas quintas-feiras, a agenda é direcionada a treinos de novos integrantes, percorrendo lugares públicos, como Parque Tia Nair e Parque das Águas.

O idealizador da ação é Tiago Lima, um atleta do Goalball de 33 anos, com deficiência visual total. A ideia surgiu durante a pandemia da Covid-19, como uma forma de passar o tempo e continuar na prática de atividade física. Com uma bicicleta dupla, Tiago começou a pedalar com os amigos ao ar livre.

Aos poucos o projeto foi tomando corpo, incluindo outros amigos com deficiência visual que também queriam pedalar pelas ruas da cidade, garantindo uma opção de esporte e lazer com acessibilidade e inclusão. Atualmente, a equipe é coordenada por Tiago, junto com o também atleta de Goalball Jonas Silva e a pedagoga Zayre Lavor, que atuam como guias dos atletas com deficiência visual.

O projeto Pedal Além da Visão é realizado pelo Instituto Inca e a aquisição de equipamentos e bicicletas conta com recursos de emenda parlamentar viabilizada por meio da Secel-MT.

“Graças ao projeto, diversas pessoas com deficiência visual tem a oportunidade de praticar o esporte em bicicletas adaptadas, mantendo assim a qualidade de vida, auxiliando na saúde como um todo, sendo também um momento de socializar e fazer amizades. Para muitos é uma terapia mental, de prevenção e tratamento da ansiedade e a depressão”, explica Tiago.

Para mais informações ou para ajudar e contribuir para o desenvolvimento do Pedal Além da Visão, o contato é o (65) 99252-4260 (Jonas).