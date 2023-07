Escola de Governo abre vagas para curso online na área de Gestão Pública Gerencial

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) abriu 100 vagas para o curso online “Educação e Geoparques”. A capacitação, de 120 horas, será oferecida pela Escola de Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e está com inscrições abertas até dia 30 de julho. Para se inscrever, acesse este link

O curso tem o objetivo de capacitar professores do ensino básico de Chapada dos Guimarães para o ensino das geociências e assuntos relacionados ao meio ambiente. A capacitação será realizada no formato híbrido, com aulas teóricas online e aulas de campo presenciais.

A ação faz parte de um projeto que visa desenvolver ações de qualificação, divulgação científica e produção de materiais pedagógicos no território do Geoparque Aspirante Unesco Chapada dos Guimarães. A previsão é que novos cursos sejam abertos em breve, entre eles: Interpretação do geopatrimônio para guias e condutores de turismo (120h); Geoparque como uma oportunidade para o seu negócio (60h); Turismo de base comunitária (60h) e Geoprodutos, como desenvolver (60h).

Geoparque Chapada dos Guimarães

Os Geoparques Mundiais da Unesco são áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Nestas áreas são priorizadas a conservação e o desenvolvimento sustentável.

Chapada dos Guimarães está na lista dos aspirantes ao título de Geoparque Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), por ter sítios e paisagens de relevância geológica e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável do município.

Serviço

Curso “Educação e geoparques”

Inscrições: até 30 de julho de 2023

Link de inscrição: https://forms.gle/CSShUU71oK97LvCQ9

Informações: https://www.geoparkchapadadosguimaraes.com/cursos

Para mais informações sobre o curso, entrar em contato com a coordenadora do Projeto, professora Flávia, pelo telefone número 065981237819.