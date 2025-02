Escola de Governo de Mato Grosso oferta 200 vagas para curso Gestão de Documentos e SigaDoc na Prática

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a capacitação sobre o Sistema Integrado da Gestão Administrativa Documental (SigaDoc). São 200 vagas exclusivas para servidores da administração pública estadual.

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de fevereiro, ou enquanto houver disponibilidade de vagas. A aula ocorrerá de forma remota, via Google Meet, das 08h às 12h, no 18 de fevereiro.

O objetivo do treinamento é capacitar servidores públicos sobre os conceitos e as ferramentas, proporcionando agilidade na aplicação e gestão de documentos no SigaDoc.

O curso está organizado em 11 módulos e os participantes que cumprirem todos os requisitos, como presença e atividade, receberão certificado de 4 horas-aula.

Para se inscrever e obter mais informações, clique neste link.

*Com supervisão de Inácio de Paula

Fonte: Governo MT – MT